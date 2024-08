El dilema del Deportivo Maipú: tres candidatos para ser el 9

Deportivo Maipú va encontrando su equipo, aún en la irregularidad de los resultados. El equipo de Juan Manuel Sara está expectante entre los que merodean la manzana de la zona de Reducido y quiere meterse entre los clasificados con un triunfo ante Tristán Suárez (sábado desde las 19).

El entrenador del Cruzado va encontrando un once con nombres propios en cada puesto, aunque tiene un gran dilema en su ataque: en 26 fechas de esta Primera Nacional, sigue sin encontrar el número 9, y eso que probó con todas las alternativas disponibles dentro del plantel.

Para esta temporada llegaron como refuerzos en la primera parte del mercado de pases Federico Rasic y Fernando Márquez, sumándose a Almirón, titular en buena parte de la era de Luis García. Sambueza le dio la titularidad a Cuqui en el arranque, pero su nivel fue realmente bajo: apenas dos partidos como titular, cerrando su olvidable ciclo en el club con siete partidos y ningún grito.

Rasic, el 9 que más la metió: 4 gritos.

El palmo a palmo por la 9 ha sido entre Almirón y Rasic, que han jugado diez partidos cada uno como titulares con la 9 en la espalda. Comenzó el nacido en la cantera de Boca Juniors, titular durante la mayor parte de la mitad del torneo, siguió el lungo ex Chacarita Juniors, habitúe en la segunda instancia del certamen. Los números de ambos en la red rival son escasos: mientras Rasic marcó cuatro tantos (Patronato, Güemes, Gimnasia y All Boys), Almirón solo tiene un grito (All Boys).

Hay dos jugadores más que ha utilizado en esa zona el entrenador a lo largo de esta Primera Nacional: Matías Viguet fue número 9 ante San Miguel y Ferro (de manera obligada, sin goles), mientras que en la fecha pasada, la referencia fue Maxi Solari (tiene apenas tres partidos en el club desde su llegada).

Pensando en la próxima cita ante el Lechero, Sara deberá definir quién será el compañero de un afianzado Misael Sosa, un dilema a resolver, que hasta el momento, no ha encontrado en 26 partidos del torneo.