El anuncio bomba que celebran los hinchas de Talleres y sufren los de River

Este viernes, Talleres de Córdoba visitará a Barracas Central en el marco de la fecha 10 de la Liga Profesional, pero la cabeza en la T parece estar enfocada en la serie de octavos de final por la Copa Libertadores, ante River, que tendrá su partido inicial el miércoles siguiente en el estadio Mario Alberto Kempes.

De cara a ese partido, el entrenador de Talleres, Walter Ribonetto, celebró este miércoles una noticia por demás positiva para el equipo. Uno de sus mejores futbolistas, el paraguayo Ramón Sosa, finalmente está a disposición del entrenador para el compromiso, luego de que se cayera el pase al Nottingham Forest de la Premier League.

Ramón Sosa estará a disposición ante River.

"Informamos que nuestro jugador Ramón Sosa vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico al no haberse llegado a un acuerdo de transferencia", señalaron desde la institución en un comunicado. Desde que regresó de la Copa América, el delantero había estado entrenando al margen del plantel a la espera de que se de una transferencia pero con la confirmación de la caída del pase, volverá a entrenarse pensando competitivamente.

"Luego de su sobresaliente desempeño y la convocatoria a la selección de su país, llegaron consultas de varias instituciones extranjeras: Ramón expresó su deseo de cuidarse y de continuar su crecimiento profesional en otra liga y el club decidió acompañar esa posibilidad iniciando conversaciones. En este marco, se dispuso un programa de entrenamiento diferenciado del resto del grupo", explicaron.

Ramón Sosa a disposición del Cuerpo Técnico. pic.twitter.com/RiWrq7pqnP — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 8, 2024

Pero con la caída del pase a la Premier League, Talleres informó: "Considerando varias opciones, las conversaciones avanzaron con la institución que el jugador expresó que era de su preferencia y aún resignando algunas condiciones iniciales no se llegó a un acuerdo. Avanzadas las conversaciones, se puso un plazo máximo para completar la negociación y no seguir dilatando la situación que, de no resolverse, nos perjudique gravemente a todos".

Finalmente, concluyeron: "Atento a la jerarquía de Ramón, la importancia para el equipo y el respeto a los intereses del club, Sosa queda nuevamente a disposición del cuerpo técnico, aun sabiendo que todavía resta un mes con la ventana de transferencias abierta para analizar otras posibilidades en beneficio de todas las partes".

En este sentido, no se descarta que el futbolista paraguayo de 24 años no se aleje de la institución después de que concluya la serie de octavos de final ante River. Desde su círculo íntimo insisten en una transferencia antes del cierre de los mercados de pases.