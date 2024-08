La sincera reflexión de Romagnoli tras la eliminación de San Lorenzo ante Vélez: "Lo que más me preocupa es..."

San Lorenzo, que venía de dos empates consecutivos en el torneo de la Liga Profesional, quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer con Vélez por 3-1 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. De esta manera, en la instancia de octavos de final, el Ciclón quedó fuera de competencia.

Tras la derrota, que será dura de asimilar, quien dijo presente en conferencia de prensa fue Leandro Romagnoli. El director técnico, ante los micrófonos, graficó sus sensaciones: "Creo que es abultado el resultado por como se dio el partido. Como dije, fue el primer tiempo para ellos y el segundo para nosotros. nos vamos con esa sensación de tristeza".

Al ser consultado sobre lo que más lo preocupa con respecto al presente de su equipo, el cual no logra la regularidad deseada, expresó: "Lo que más me preocupa es que no podemos ganar. A veces somos un poco mejor que el rival, o merecemos un poco más, y no podemos ganar".

Sobre las posibles caras nuevas de San Lorenzo antes del cierre del libro de pases, Romagnoli manifestó: "Las incorporaciones que pueden llegar a venir, estamos hablando con Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti, algún volante de creación o un ocho que lo haga por dentro. Creo que nos falta un poco ahí. Alguno que pueda generar un poco más de juego que es lo que nos falta".

Para finalizar, sobre el futuro de su equipo, sentenció: "Es un golpe duro quedar eliminados de la Copa Argentina. Tenemos que seguir por el campeonato, donde tenemos un partido importante el sábado. Después con la mente puesta en la Copa Libertadores, sabiendo que tenemos dos partidos".