El picante ida y vuelta entre Luana Alonso y el presidente del Comité Olímpico Paraguayo

Luana Alonso continúa en el ojo de la polémica. La nadadora paraguaya de 20 años, quien quedó eliminada de la Serie 1 de los 100 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de París 2024, causó revuelo luego de haber declarado que se retiraba de la actividad profesional. Además, salió de la Villa Olímpica para hacer turismo por Francia y esto molestó a los directivos de su país.

Como consecuencia de su acto de indisciplina la jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, la extenista Larissa Schaerer, le pidió que se retirara del recinto. Luego de la mediatización que se dio en torno a esta situación, la atleta dio su punto de vista a través de las redes sociales.

Luana se expresó en su cuenta de Instagram.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa”, escribió Alonso en las historias de su cuenta de Instagram. “No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, sentenció la influencer en su posteo.

Como consecuencia Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico de Paraguay, respondió: “Nosotros le pedimos a la jefa de misión, Larissa, que trate de conversar con ella pidiendo que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación".

Además, en sus declaraciones, el mandamás del COP se refirió a los dichos de Alonso, quien tiempo atrás había manifestado su deseo de competir para Estados Unidos: "Leí que quiere competir por Estados Unidos. En Estados Unidos no hay universalidad, ahí te clasificás por tiempo y marca. Acá se clasificó (a París) solo por ser paraguaya, ¿Entendés? O sea, dos más dos, cuatro".

Qué significa clasificar por Universidad

Clasificar a los Juegos Olímpicos por universalidad se refiere a un sistema que garantiza que todos los países, sin importar su tamaño o nivel deportivo, tengan la oportunidad de participar en la máxima cita deportiva mundial.