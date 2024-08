El emotivo llanto de Belén Casetta, triste por su eliminación en los JJOO: "Les pido perdón por lo que acabó de hacer"

La atleta argentina Belén Casetta terminó undécima en su eliminatoria correspondiente a los 3.000 metros con obstáculos y no pudo meterse en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La oriunda de Mar del Plata, de 29 años, finalizó su serie en la penúltima posición con un tiempo de 9:34,78, a 20 segundos de las líderes: la keniata Beatrice Chepkoech, la francesa Alice Finot y la alemana Lea Meyer.

Mirá el video

Terminada la prueba, Casetta no pudo contener las lágrimas en una entrevista con Sofia Martínez en la TV Pública, en la que comenzó diciendo "es mi tercer Juego Olímpico. Ya está", como si se tratara de una renuncia en caliente.

Luego, lamentó: "Se me viene toda la preparación que hicimos. Soy yo la que está corriendo en la pista. No se me dio a mi, es mi culpa. Fui yo. Lo que más sufro es la gente que está atrás mío, mi familia, mi hija que me acompañó. Venir y tener este resultado, estoy enojada conmigo misma".

Casetta no pudo clasificar a la final. (Foto: NA)

La periodista intentó consolarla y le expresó que seguramente su familia está orgullosa de ella. Pero ni así pudo despegarla del mal momento. “Les pido perdón, nada más. Estaba muy bien. Les pido perdón por lo que acabó de hacer", dijo entre lágrimas.

El emotivo momento se cerró con un abrazo y unas palabras muy emotivas por parte de la periodista, que le agradeció por representarnos.