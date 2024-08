Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto disputó su primera clasificación en la Fórmula 1 y no puso superar el primer corte. Luego de hacer una muy buena FP3, el argentino salió a pista con la intención de repetir la tarea y no pudo. Un pequeño exceso, en su segunda vuelta rápida, no le permitió quedar dentro del top 15 y este domingo partirá desde el 18° lugar en Monza.

En desarrollo.