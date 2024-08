La fuerte sentencia de Di María sobre su vuelta a la Selección tras criticar al DT: "Aunque Scaloni diga que no..."

El próximo jueves ante Chile, la Selección argentina volverá a jugar tras la consagración en Estados Unidos el pasado 14 de julio y, por primera vez en mucho tiempo, no tendrá entre sus convocados a Ángel Di María. Luego del título obtenido un mes y medio atrás, le dijo adiós definitivamente a la Albiceleste, cerrando así una larguísima pero muy sufrida historia de amor en la que fue clave para ganar los cuatro títulos conseguidos en los últimos cuatro años.

El Fideo no se olvida de los malos momentos que le tocó vivir en el combinado nacional. Él fue una pieza fundamental de un gran equipo que entre 2014 y 2016 estuvo tres veces en las puertas de gritar campeón, pero que por detalles no pudo levantar ninguno de los trofeos en disputa. Eso llevó a que, a pesar de ser un excelente futbolista, llegara a ser muy resistido por gran parte del público y de la prensa, e incluso estuviera cerca de dejar para siempre de vestir la camiseta de Argentina. Sin embargo, una conversación con Lionel Scaloni cambió todo.

Mirá el video

"A esa generación le faltó suerte. Hicimos un gran Mundial en 2014 y dos muy buenas Copas América. Llegamos a las finales y no se logró; se chocó siempre contra la misma pared y no se pudo derrumbar. Eso nos terminó matando, muchos jugadores desaparecieron del mapa y casi ni se habla de ellos ya. Eso es muy doloroso, conviví muchísimo con ellos y cuando gané algo siempre los nombré porque me enseñaron lo que es el sacrificio y a seguir peleándola", recordó Angelito de ese momento tan oscuro, en la entrevista que le concedió a Diego Monroig para ESPN.

Entonces, relató cómo vivió ese período en el que se debatía si continuar o no en la Selección: "Mi mujer siempre estuvo atrás, insistiendo con que siga, mi mamá también. En 2019 había llegado a un límite. Mi mujer me seguía diciendo que siguiera peleando hasta que no me citen más. Fue ella quien me insistió en que salga a hablar, que demuestre que quería estar porque me decía que si no demostraba, no iba a estar", reveló.

"Por eso tomé esa decisión de salir a hablar, demostrar que quería seguir estando. Volví a hablar con Scaloni después de esa nota que di y, a partir de ahí, pasó todo lo que pasó", agregó. Y en ese sentido, Di María hizo una fuerte sentencia sobre el motivo de su regreso a la Selección argentina en octubre de 2020, tras no ser convocado en el arranque de las Eliminatorias: "Aunque Scaloni diga que no, creo que si no salía a hablar, si no tenía una charla con él, podía no volver a estar en la Selección", concluyó.

La queja de Di María y su regreso a la Selección en 2020

En septiembre de 2020, tras no aparecer entre los convocados para los dos primeros partidos de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (ante Ecuador y Bolivia), Ángel Di María le dio una nota radial a Mariano Closs en la que disparó: "Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", lanzó.

Consultado al respecto, Scaloni en ese entonces explicó: “Valoro que Di María quiera estar, un montón. Pero después de la Copa América, los 6 partidos que él no estuvo por decisión mía, el equipo funcionó. Y si algo funciona, no quiero tocarlo. Por ahora no forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección”.

Un mes después, Fideo apareció en la la lista para los partidos de octubre ante Paraguay y Perú.