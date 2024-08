El desopilante reencuentro de Colapinto con la periodista tras el video viral: "Fue muy simpático porque..."

Franco Colapinto debutó de manera oficial como piloto de la Fórmula 1 al mando del vehículo de Williams con el que este viernes llevó adelante los entrenamientos libres, previo a la clasificación del sábado y la carrera del domingo, en el Gran Premio de Italia en Monza.

Este viernes antes de la primera práctica, el argentino sumó un nuevo capítulo de color a su vertiginosa llegada a la máxima categoría del automovilismo, al reencontrarse con la piloto y reportera india Christine GZ, quien el jueves lo había entrevistado para un medio español, en un divertido ida y vuelta que se hizo muy viral en las redes.

Mira el video

Por aquel entonces, Colapinto se encontró con Christine Giampaoli Zonca, quien le preguntó si todavía estaba "en una nube". Rápido de reflejos, como buen piloto, el excompetidor de la Fórmula 2 respondió: “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube... ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

El video no tardó en hacerse viral y la chica ganó popularidad en Argentina. Este viernes, durante las prácticas libres, volvieron a verse cara a cara y la cronista de la cadena DAZN comentó cuál fue el diálogo que mantuvieron. “Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Me comentó que después haremos una foto, una selfie, para ya reventar las redes así mis jefes acá estarán muy contentos”, reveló entre risas la mujer de 31 años en una de sus salidas al aire.

Mirá el video

¿Quién es Christine GZ?

Christine Giampaoli Zonca es una piloto de carrera en competiciones de rally y off-road y reportera en televisión, nacida en la India, quien a los 8 años se fue a vivir a Italia y luego a España. Desde 2020 participa en la Extreme E. En 2024 participó en el Rally Dakar 2024, finalizando 13ª en la categoría SSV (T4) con el equipo TC Racing del futbolista Thibaut Courtois. Desde febrero forma parte del equipo de DAZN F1 como reportera de Fórmula 1 en los circuitos junto a Melissa Jiménez y Roldán Rodríguez.