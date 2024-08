La revelación de Franco Colapinto en su primera entrevista como piloto de Fórmula 1

Franco Colapinto comenzará este viernes a cumplir el sueño que tuvo desde pequeño, correr en la Fórmula 1. El piloto argentino llegó a Monza este jueves y tuvo su primer contacto con la prensa, donde realizó una particular revelación al expresar cómo vive las horas previas al debut con Williams en el Gran Premio de Italia.

Mirá el video

"Estoy muy feliz. No dormí una noche por los nervios", dijo entre risas y agregó: "Fue todo muy rápido. Es un honor correr para Williams. Estoy muy agradecido al equipo. Intento disfrutar cada momento y quiero darlo todo por el equipo. Que me den esta oportunidad es un sueño hecho realidad. Ningún circuito es fácil para debutar, pero uno no elige cuándo".

“Estoy muy emocionado por mi primer fin de semana de Gran Premio. Es un momento muy especial en mi carrera y estoy rodeado de un gran equipo. Es genial hacer esto con Williams teniendo en cuenta el legado que tienen en la Fórmula 1", expresó un simpático Colapinto que ya se ganó a buena parte de la prensa por su frescura al momento de hablar con cada uno.

Colapinto forma parte de la Williams Racing Driver Academy y ya se pudo medir con el resto de sus rivales en las prácticas libres con el FW46 de esta temporada durante el Gran Premio de Gran Bretaña. En la Fórmula 2, logró una victoria en Imola y subió al podio en las carreras principales de Barcelona y Austria, además de sumar puntos en otras siete competencias.

El joven oriundo de Pilar iniciará las prácticas este viernes a las 8:30 (hora argentina) con los primeros entrenamientos libres, y más tarde, a las 12:00, volverá a la pista para los segundos entrenamientos libres.