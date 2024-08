Di María rompió el silencio antes del primer partido de la Selección argentina sin él: "Me quedo con que te digan..."

Ángel Di María dejó de ser una de las máximas referencias de la Selección argentina para pasar a ser un hinchas más, según él mismo confesó, de cara a la doble fecha de Eliminatorias a disputarse la semana que viene ante Chile y Colombia. Esos serán los primeros partidos que el equipo de Lionel Scaloni dispute tras el retiro de su histórico número 11.

En la previa a estos compromisos, Di María brindó una entrevista con la señal de ESPN, que se publicará completa este viernes, pero de la cual ya surgieron algunos adelantos en los que se escucha al futbolista refiriéndose a su paso por la Selección argentina y, en ocasiones, emocionado hasta las lágrimas.

"Ahora soy un hincha más de la Selección y quiero que le vaya bien como lo ha hecho hasta ahora", señaló Angelito en un pasaje de la entrevista.

Mirá el video

Luego, le mostraron un video de niños y adultos agradeciéndole por lo hecho con la Albiceleste, lo cual emocionó al Fideo. "Al final, creo que me quedo con esto no... Que te digan Gracias, creo que ya está. Haber podido lograr todo lo que logré, haber podido darle la alegría a todos los argentinos, a mi familia más que nada, es todo. Creo que el poder estar ahí arriba y que hoy todo el mundo te diga gracias me llena el corazón y me deja tranquilo", señaló.

Al respecto, agregó: "Por eso dije que la Copa América era lo último, porque pase lo que pase en la final, sabía que me iba a ir por la puerta grande. Haberla ganado... ya está. Me fui por el portón, digamos, mucho más".

Luego, Di María le dedicó un mensaje especial a los hinchas, con mención a los momentos en los que era criticado. "Agradecido a todos los argentinos, sé que muchos me putearon por mis lesiones, por no haber ganado cosas. Pero eso me dio fuerza para seguir. También sé que muchos o la gran mayoría me bancó muchísimo y eso me hizo también querer seguir luchando".

De hecho, en otro pasaje de la entrevista señaló: "Las lesiones me golpearon mucho más que las finales perdidas. Lo dijo muchas veces mi mujer, que ella estaba en la cancha y escuchaba que me puteaban y que estaban mi viejo y mi mamá ahí, escuchando y sufriendo, es lo que a uno le hace mal. Lo que a uno lo lastima".