Revelan que la tremenda maniobra de Franco Colapinto en Imola fue clave para su arribo a la F1

La noticia de que Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 hasta el final de la temporada causó un fuerte impacto, teniendo en cuenta que luego de 23 años habrá un argentino en la máxima reina del automovilismo mundial. En Williams celebraron su arribo ya que quedaron muy conformes con lo hecho en Silverstone, pero hubo algo que jugó a favor del nacido Pilar.

Mirá el video

Fue María Catarineu quien reveló este detalle que no es para nada menor: "James Vowles (director de Williams) le dijo a Franco que el adelantamiento que tuvo en Imola para ganar superando a Paul Aron, fue determinante para elegirlo como piloto". Ese 18 de mayo será muy recordado, además, ya que fue la primera victoria del argentino en la Fórmula 2.

Luego, la cara visible de Bullet Sports Management, empresa que representa a Colapinto, contó más detalles al respecto. "Franco estaba con nosotros en Mallorca, hicimos algunas bromas y a partir de un mensaje a Williams se desató una locura. No he comido en tres días, no he dormido en tres días... Ha costado todas las horas del día durante mucho tiempo".

"Ha sido un camino largo pero estamos agradecidos por lo que ha pasado y es increíble la sensación que tenemos. Llevo un tiempo diciéndole a Franco que cuando él trabaja los resultados llegan", expresó.