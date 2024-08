La dura confesión de Battaglia sobre sus problemas físicos tras su retiro: "No puedo correr"

El nombre de Sebastián Battaglia es sinónimo de la época más gloriosa de Boca Juniors. Surgido de las inferiores del club, debutó profesionalmente en 1998 y jugó allí casi toda su carrera hasta su retiro en 2011, con un pequeño paréntesis entre 2004 y 2005 en el que estuvo en el Villarreal de España. Con más de 300 partidos vistiendo la camiseta azul y oro, ganó un total de 17 títulos (el futbolista más laureado en la historia de la institución) entre los que se destacan 7 campeonatos de Primera División, 4 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales.

Más allá de los impresionantes logros obtenidos (a los que se les pueden agregar los tres títulos que ganó como DT entre 2021 y 2022), su trayectoria estuvo atravesada por varias lesiones, que llevaron a que se retirara prematuramente a los 31 años de edad. Hoy, con 43, sigue arrastrando las secuelas de esas heridas. Así lo confesó el último día en una entrevista con Leo Montero para Infobae.

Mirá el video

"El desgaste de lo que fue el fútbol profesional y de todo lo que he vivido, a mí me pegó en las piernas y tuve varias lesiones. Al día de hoy sigo con los mismos dolores y sumándose algún dolorcito más, pero es lo que me toca vivir hoy", explicó el exfutbolista. Y a continuación, reveló una impactante realidad: "No puedo correr, eso es lo que me pasa. Más allá del tobillo, aparecen otros dolores, como el de la rodilla".

En ese sentido, se refirió al hecho de que esas dolencias lo hayan obligado a finalizar su carrera tan temprano: "Hoy el entrenamiento cambió, quizás algunos jugadores tienen la posibilidad de estirar su carrera. Pero sí, era pronto para dejar de jugar en ese momento. No me quedó otra. Al día de hoy no puedo correr", insistió.

A su vez, Battaglia relató cómo vive el día a día, lejos de las canchas: "Hoy las cosas mínimas te duelen, como salir a caminar, y con lo que me gustaba correr a mí... Mi forma de jugar en la cancha era eso también, correr todo el tiempo porque me lo exigía la posición y porque era mi manera de jugar. Entonces, hoy por hoy, no tener eso, obviamente que te pone a pensar en un montón de cosas".

Por otro lado, fue consultado por si considera volver a ser DT del Xeneize en un futuro: "Yo creo que sí. La verdad que Boca es una historia larga en mi vida y es prácticamente el único equipo en el que estuve en Argentina. Tuve la posibilidad en ese momento, el día de mañana uno nunca sabe cómo puede pasar, pero Boca va a estar ahí siempre presente en mi vida. Obviamente, hoy tengo una vuelta de página, miro otros horizontes y veo la posibilidad de seguir mi carrera como entrenador. Pero ¿quién sabe en un futuro qué pueda llegar a pasar?", señaló al respecto.