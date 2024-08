Colapinto a la F1: la emoción de su padre y una anécdota sobre Fangio "que da escalofríos"

Durante la jornada de este martes una enorme noticia sacudió al deporte argentino: Franco Colapinto fue confirmado por la escudería Williams para competir en lo que resta del calendario de la Fórmula 1.

"Williams Racing anuncia que Franco Colapinto competirá con el equipo durante el resto de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y desde el Gran Premio de Italia junto a Alex Albon. Usará el número de carrera 43. El joven de 21 años se convertirá en el 49° piloto de Williams Racing, es el primer piloto argentino en la F1 en 23 años y el segundo argentino en conducir para el equipo británico, después de su compatriota Carlos Reutemann", escribió el equipo.

En este contexto uno de los que expresó públicamente su emoción fue Aníbal, padre del piloto que tendrá su estreno en la Máxima. En su diálogo con Cristina Pérez para el programa Cristina Sin Vueltas de radio Rivadavia, comenzó: "El sábado se venían barajando algunas de las posibles situaciones entre los pilotos que podían llegar a reemplazar a Logan Sargeant. Estaba Franco, pero había otros pilotos importantes también".

Aníbal Colapinto se mostró emocionado por el salto en la carrera de su hijo.

Entre lágrimas y recuerdos describió los sacrificios y desafíos que enfrentaron para alcanzar este hito, destacando el apoyo de la academia Williams y la importancia de los inversores que respaldaron a Colapinto en su carrera: "Empezó desde muy chico, en parte culpa mía, porque a los cuatro años le compré su primer cuatriciclo y después empezó a andar en karting".

A sus 14 años, dio un salto arriesgado cuando se mudó solo a Italia para unirse a una fábrica de chasis de karting: "Una jugada media difícil, porque él se tenía que quedar solo, a vivir en un departamento arriba de la fábrica de karting en Italia, sin saber el idioma, sin saber nada".

Aníbal Colapinto siguió contando que después de un año corriendo, empezó una prueba en Fórmula 4, donde se fue a vivir a la casa de su mecánico y logró salir campeón: "Se fue a España, en la casa de Emi Rodríguez. Emi era mecánico de él. Tenía 15 años, Franco y ahí nos sale campeón, la Fórmula 4".

El piloto argentino competirá en la Fórmula 1.

"Empezamos a subir de categoría, corrió a Nueva Zelanda, después volvió a Europa, en la Fórmula Renault, en la Fórmula Alpina, andaba cada vez mejor, y bueno… hubo gente que nos dio una mano muy grande", destacó sobre el momento en el que comenzaron a aparecer los primeros sponsors.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre cuál era el ídolo, Aníbal Colapinto contó una gran historia sobre su hijo: "Desde chiquito, me acuerdo que en el colegio, en la biblioteca, un día le daban un libro, que el se lo quería llevar, pero no lo dejaron, ya que lo tenía que leer en el colegio. Andrea, que es la mamá, me dice 'hablá con Franco, porque me dijeron que no sale a los recreos'. Después me entero de que no salía al recreo porque se quedaba leyendo el libro que era la historia de Fangio. Me muero, me da escalofrío".

Ahora, con su lugar asegurado en la Academia Williams, Franco Colapinto se prepara para hacer historia como piloto argentino en la Fórmula 1, siguiendo los pasos de ídolos como Fangio y Senna, cuyos legados lo inspiraron desde niño como contó su padre. "A los 10 años, leía un libro sobre Fangio y hoy va a ser un piloto argentino en la Fórmula 1. Impresionante, impresionante", sentenció. "Es una locura lo que estamos viviendo", cerró.