La postura del Consejo de Fütbol de Boca tras el pedido de Medina

"Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida", fue la frase que se pudo apreciar, proveniente de Cristian Medina. En un video publicado por la cuenta oficial del club, se puede detectar la frase que el mediocampista de Boca le dijo a Miguel Merentiel tras una práctica.

El futbolista, que defendió los colores de la Selección argentina durante los Juegos Olímpicos de París 2024, tiene el deseo de emigrar en el actual mercado de pases. La cláusula de recisión que figura en su contrato es de 15 millones de dólares y asciende a 20 sobre el cierre de los traspasos.

Mirá el video

Luego de que Medina expusiera sus ganas de irse ante el Consejo de Fútbol de Boca, la institución tomó una postura. En un primer momento le dejaron en claro que para ellos es un futbolista intransferible (por lo menos en la actual ventana de transferencias). Ante la insistencia, aseguraron que trasladarían la inquietud a las oficinas de Juan Román Riquelme.

Raúl Cascini dijo presente en el estadio UNO y habló en la previa del partido de este lunes por la noche ante Estudiantes de La Plata. Ante los micrófonos de TNT Sports, contó: "Tenemos muchas oferta por muchos jugadores y estamos contentos con él, lo queremos muchísimo, es muy importante para el equipo y por ahora seguirá acá".

La última oferta que llegó fue la de Fiorentina, la cual ronda los 15 millones de dólares. Ante esta situación, desde el Consejo de Fútbol pretenden que los italianos se estiren a los 20 millones que figuran en la cláusula de recisión.