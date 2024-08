La llamativa frase de Lando Norris tras vencer a Max Verstappen y Red Bull en Zandvoort: "Es bastante estúpido..."

Lando Norris logró una victoria que encendió muchas alarmas en Red Bull. El británico, con el McLaren, tuvo una actuación sobresaliente en el GP de Países Bajos y venció a Max Verstappen por más de 20 segundos en su propia casa. Este resultado lo acercó al neerlandés en la lucha por el Mundial de pilotos y muchos vaticinan una cerrada lucha entre ambos por la corona.

Sin embargo, y al ser consultado al respecto, Norris cree que todavía tiene mucho por hacer y respondió con sinceridad: "Tengo que hacerlo mejor y he trabajando duro todo el año. Pero todavía estoy a 70 puntos de Max, así que es bastante estúpido pensar en eso en este momento".

"He luchado desde la primera carrera del año. Me tomo una carrera a la vez y sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora porque no tiene sentido pensar en el futuro y en el resto", agregó y se refirió a lo que viene, que será en Monza y Azerbaiyán: "Sólo estoy centrado en una carrera cada vez, así que no es una pregunta que me tengan que hacer cada fin de semana".

"No tiene sentido pensar cómo nos irá el próximo fin de semana, solo llegaremos allí, trabajaremos duro y esperaremos hasta que lleguemos, no tiene sentido pensar en el futuro", sentenció Lando quien reconoció que cuando recuperó la punta de la competencia "fue una carrera simple" ya que pudo "rodar en aire limpio y eso siempre ayuda".

Norris cuts Verstappen's lead to 70 points uD83DuDC40#F1 #DutchGP pic.twitter.com/S4aBbDiDkD — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

“Es una sensación increíble. No diría que fue una carrera perfecta por la primera vuelta, pero después fue hermosa”, finalizó el piloto de McLaren que le descontó 8 puntos al neerlandés, que cuenta con una ventaja de 70 puntos a falta de 9 carreras para el final.