Cristian Medina, cara a cara con el Consejo de Boca tras la viralización de su video: qué pidió

Cristian Medina, mediocampista de Boca, fue el protagonista del viral del día, tras ser captado conversando de manera informal en medio de la práctica con su compañero Miguel Merentiel. Allí, el volante le expresó al delantero uruguayo su deseo de dejar el club en este mercado, en medio de la incertidumbre por su futuro.

"Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida", se lo ve y oye decir al mediocampista en un video de 9 minutos que difundió Boca con imágenes del entrenamiento del domingo con sonido de ambiente, que ya tuvo dos ofertas provenientes de Europa en lo que va de este mercado de pases. La primera fue del Fenerbahce, el equipo de Turquía que ofertó 11 millones de dólares. La segunda de Fiorentina, por 14 millones de dólares. Para la dirigencia ambas resultaron insuficientes.

Durante la tarde se lo vio al representante del jugador, Gabriel Peñalba, ingresando al hotel donde están concentrando los jugadores de Boca antes del partido de este lunes ante Estudiantes.

En ese hotel también hay representantes del Consejo de Fútbol, quienes ya habrían recibido la novedad por parte de Medina. El futbolista parece estar convencido a dar el gran salto a Europa y se lo habría comunicado a los dirigentes. De ahí que su representante tendrá cosas que negociar con el presidente Juan Román Riquelme.

Este pedido condiciona ahora las negociaciones, porque el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y las ofertas no se acercan lo suficiente. Boca espera que los clubes que lo pretenden mejoren las ofertas, pero la presión que ejerce ahora el futbolista puede ser condicionante.