La frase terminante de Alcaraz sobre el doping positivo de Sinner que fue perdonado: "Habrá alguna razón por la que..."

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo según el ranking de la ATP, dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells (EE.UU.). Sin embargo, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) lo declaró inocente durante esta semana, al considerar que su uso fue accidental.

Se lo atribuyen a un error del fisioterapeuta del jugador, quien habría usado un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida, según las reglas.

Sinner fue perdonado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

El tema tenía en vilo al resto de los tenistas y en específico a aquellos competidores que se encuentran en la lucha por recuperar el número uno del ranking, como Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz, quien este sábado abordó la polémica sobre Sinner, en la previa a su debut en el US Open, el martes ante Li Tu.

"Es un tema muy delicado, es un tema muy serio. Creo que hay algo detrás de todo esto que mucha gente no sabe, seguramente. Incluso yo, yo no lo sé. Al final es muy difícil hablar del tema", reflexionó, en el marco de una rueda de prensa que ofreció en New York.

"Al final, dio positivo, pero habrá alguna razón por la que le habrán dejado seguir jugando que nosotros desconocemos. Entonces, tampoco puedo hablar mucho más del tema. Al final de todo, ha salido inocente, le han dado por inocente, así que vamos a tener a Jannik en el torneo y la verdad es que yo creo que no hay mucho más que hablar. Yo por lo menos no tengo mucho más que decir del tema", sentenció.

Por otro lado, el tenista español habló de la molestia en su tobillo que le impidió entrenarse. "Paré mi entrenamiento por precaución, creo que está bien. No me sentí lo suficientemente cómodo como para seguir entrenando por si empeoraba la situación. Algunas horas después, me siento bien, mi pie está bien. Mañana trataré de entrenar al 100% de nuevo sin pensar en ello, pero hoy he tenido que tomármelo con cuidado. Es algo que no ha hecho que me preocupe por mi participación en el US Open. Estaba enfadado porque no me gusta parar los entrenamientos, sólo por respeto a Cerúndolo. Quiero mejorar, estar preparado para el torneo. Sé que estaré a mi 100% en uno o dos días", expresó.