Qué dijo Riquelme de la posible vuelta de Leandro Paredes a Boca: “Hablo seguido con él, veremos qué pasa cuando…”

El retorno de Leandro Paredes es uno de los temas que más entusiasmo provoca en el mundo Boca. Especialmente ahora que River, el eterno rival, confirmó el regreso de Germán Pezzella y la incorporación de Marcos Acuña, ambos campeones mundiales con la Selección argentina en Qatar 2022.

Aunque el volante siempre manifiesta su deseo de volver a vestir la camiseta xeneize, y ha intentado convencer a Paulo Dybala para que se una a él, Juan Román Riquelme, moderó las expectativas al afirmar que "van a esperar" a que él defina su futuro en la Roma, donde tiene contrato hasta junio del año que viene.

"Él ha tenido una temporada muy buena en la Roma e imagino que va a continuar ahí. Hay que ver por cuánto tiempo firma contrato. Determinadas cosas dependen más del futbolista que de nuestro club. Esa es la verdad", expresó.

Con la intención de calmar las ansiedades, agregó. "Paredes es bostero y quiere mucho a nuestro club. Yo lo quiero mucho y hablo muy seguido con él. Pero se siente cómodo en Roma. Veremos qué pasa cuando termine la temporada".

Tiempo atrás, Paredes había revelado que tenía un día apuntado en el calendario para concretar su retorno después de 11 años en el exterior: "No me puse fecha, no me pongo fecha para nada en mi vida. Trato de vivir mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar, pasará. Las ganas de volver a Boca siempre están, ya lo dije, pero no me pongo fecha".