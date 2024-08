Atento Boca: la insólita medida del FC Dallas sobre el traspaso de Alan Velasco

A poco más de 24 horas para la revancha de la Copa Sudamericana en Belo Horizonte, una mala noticia golpeó a Boca Juniors: Edinson Cavani, autor del único gol de la ida, no podrá estar disponible para el partido por lesión. El club no llegó a procesar ese mazazo, que en menos de una hora de que se confirmara esa sensible baja, lo sacudió otra nueva mala noticia.

Tiene que ver con el último refuerzo que buscaban sumar desde Brandsen 805 antes de que cerrara el mercado de pases para jugadores que vienen desde el exterior, este jueves a las 20 horas. Se trata de Alan Velasco, por quien venían negociando desde que abrió el libro a principios de junio con el FC Dallas, club dueño de su pase.

Luego de más de dos meses de negociaciones, que se fueron retrasando por diferencias entre las propuestas del Xeneize, lo que pedían desde Estados Unidos y las pretensiones del jugador, parecía que ya habían logrado llegar a un acuerdo entre todas las partes y faltaban apenas detalles para cerrar el fichaje. Pero una decisión de último momento de la franquicia texana cambió todo.

Este miércoles Boca había accedido a poner sobre la mesa los 7,5 millones de dólares que le pedían por el 80% del pase del volante ofensivo. A la espera de que con esa oferta final le dieran el visto bueno para el traspaso, desde Dallas decidieron declarar al ex Independiente como "intransferible". Así lo confirmó Augusto César, periodista que cubre el día a día del Club de la Ribera, en ESPN.

De este modo, de manera completamente inesperada, queda definitivamente caída la operación por Velasco, quien tras tantos idas y vueltas, finalmente no vestirá la camiseta azul y oro. Ya sin posibilidades de negociar por un nuevo jugador que venga de afuera antes de que cierre la ventana, el Xeneize tendrá tiempo hasta el 6 de septiembre para incorporar únicamente futbolistas libres o del medio local.