Un tenista argentino rechazó la convocatoria a la Copa Davis con duras críticas al Mago Coria: "La relación es mala"

Entre el 10 y el 15 de septiembre se disputará la Fase Final de la Copa Davis en la que el equipo argentino deberá enfrentar a sus pares de Canadá, Finlandia y Gran Bretaña. El capitán Guillermo Coria ya comienza a delinear el equipo para el certamen y en medio de la expectativa por la convocatoria, estalló toda una polémica con el doblista Horacio Zeballos.

El marplatense es la mejor raqueta de dobles del mundo, junto con su pareja en el circuito, el español Marcel Granollers. Coria lleva varias convocatorias excluyéndolo por lesión, pero la gran polémica estalló antes de los Juegos Olímpicos, competencia que no disputó a pesar de estar en plena forma. Llevó a París a Molteni y Machi González, eliminados ante Alcaraz y Nadal.

Al parecer, la relación entre ambos ya venía tensa y la situación de los Juegos Olímpicos terminó por agravarla. Sin embargo, Coria ahora lo llamó para convocarlo a para la Fase Final a disputarse en Manchester, pero Zeballos rechazó la invitación y estalló la polémica, luego de que se viralizara un audio explicando los motivos.

Horacio Zeballos renunció a su participación en la Copa Davis.

"Con respecto al tema Copa Davis, sí, hoy el capitán se comunicó conmigo preguntándome si iba a estar disponible y mi respuesta fue que no. Lamentablemente mi relación con él en estos momentos no es buena. Cada uno piensa diferente y tiene sus motivos y son completamente opuestos. Eso hace que a mi me cuesta respetar su palabra. Eso sumado a la presión que se vive en Copa Davis y a tener que convivir una semana bajo su tutela y yo no poder estar en la misma sintonía. No le haría bien al equipo ni a mi. En este momento de mi carrera tengo que priorizar estar bien y sumar y no lo podría hacer. Prefiero dar un paso al costado y quedarme con mi familia. Le deseo lo mejor a los chicos, confío en ellos", se lo escucha decir.

Luego, ofreció declaraciones al periodista Quique Cano en Infobae, a quien le ratificó la situación con el capitán. "Lo que sucede es que yo sentiría que nuestros roces, la mala relación que tenemos en este momento, no le haría ningún bien ni a mí ni al equipo, por lo que no sumaría nada. Y en este momento en mi carrera prefiero darle prioridad a las cosas que sí me hacen bien. Una de ellas es mi familia", explicó.

Zeballos reconoció una mala relación con Guillermo Coria.

Luego, contó la influencia en la relación entre ambos, de lo sucedido en la convocatoria para París. "Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo deportista. Es estar allí y más si estás pasando el mejor momento de tu carrera, entonces, obviamente, me puso un poco triste y me frustró no poder participar. Pero respeté la decisión de Guille, para eso es el capitán, aunque no la compartía y no lo comparto al día de hoy, tampoco."

Finalmente, luego Zeballos fue muy crítico con el llamado para esta ocasión, relacionado con su ausencia en París. "Esto me confunde un poco, no entiendo el motivo del llamado. O sea, no entiendo bien qué es lo que cambió en tres semanas. Yo sigo teniendo el mismo ranking, los chicos (Machi González y Andrés Molteni) son un gran equipo y siguen jugando juntos. Entonces, todas estas cosas son las que, a mí, me hacen pensar diferente a él. Y pensar diferente al capitán de Copa Davis y no poder respetar su palabra el día de mañana, cuando estemos jugando, en plena competencia, con todo el nerviosismo que conlleva disputar la Copa Davis, haría que mi nivel no sea el mejor y que no le sumara nada al equipo"