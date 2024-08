La decisión de Di María tras la idea de que se despida de la Selección por Eliminatorias ante Chile

Aunque entre los Juegos Olímpicos de París y el reinicio de las ligas domésticas parece que fue hace mucho más tiempo, apenas pasó poco más de un mes desde la obtención del bicampeonato de América de la Selección argentina en Estados Unidos. El pasado 14 de de julio, la Scaloneta levantaba su segundo torneo continental consecutivo y el cuarto seguido sumando el Mundial y la Finalissima. Pero no falta demasiado para que volvamos a ver jugar al combinado nacional, ya que el próximo 5 de septiembre se disputará la séptima fecha de las Eliminatorias Conmebol ante Chile.

Respecto del encuentro contra los trasandinos, hace poco surgió un rumor que entusiasmó a todos los hinchas argentinos en relación a uno de los máximos referentes e ídolos del plantel. Se trata de Ángel Di María, que tanto en la previa como durante el torneo disputado en Estados Unidos señaló y repitió hasta el cansancio que ese sería su último compromiso con la camiseta de la Albiceleste. Y tras la coronación, volvió a reiterarlo una vez más.

Ángel Di María levantando su último trofeo con la Selección, la Copa América 2024. (Foto: @Conmebol)

Sin embargo, pocos días después, trascendió la idea de que la final contra Colombia podría no haber sido el último partido del Fideo con Argentina y que podría llegar a tener su despedida con el público en el duelo ante Chile por las Eliminatorias. El plan sería que jugara los primeros 11 minutos, y que cuando el reloj marcara el número que inmortalizó en su espalda, fuera sustituido para que todos hinchas lo ovacionaran.

La misma esposa de Angelito, Jorgelina Cardoso, dio buenas señales al respecto: "Escuché que querían hacerle el partido despedida acá. No sé exactamente si va a ser así, pero la idea es buenísima. Se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa América. A mí me encanta la idea y a él también. Si eso se arma, él va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar y se lo merece", había declarado el pasado 17 de julio en Radio La Red.

De todos modos, a pesar de todo lo que se habló y de la gran ilusión de los fanáticos, este último adiós no se realizaría, o por lo menos no del modo en el que se lo anunció. Di María le haría honor a las palabras que pronunció antes, durante y después del campeonato sudamericano y no volvería a vestir la camiseta de la Selección en partidos oficiales. Aunque lo que sí es muy probable es que esté presente en el encuentro contra La Roja como invitado de honor, no en calidad de jugador, para que tanto sus compañeros, la AFA y todo el público presente le hagan el homenaje y la despedida que se merece por todo lo que hizo a lo largo de su carrera con los colores celeste y blanco.