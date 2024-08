Los All Blacks se tomaron revancha y Los Pumas cayeron 42-10 en Auckland

Este sábado se jugó la segunda fecha del Rugby Championship 2024. Tras el gran e histórico triunfo 38-30 en Wellington, Los Pumas volvieron a ser visitantes de los poderosos All Blacks, pero en esta oportunidad en un escenario mucho más complicado: el Eden Park de Auckland, donde los locales no perdían desde 1994. Y esta no fue la excepción.

Pese a la expectativa de los argentinos por la victoria conseguida siete días atrás, los neozelandeses quedaron con la sangre en el ojo y fueron implacables. 42-10 fue el resultado final, en un encuentro que tuvo como protagonista en la previa las fuertes lluvias y vientos. El único try de los dirigidos por Felipe Contepomi fue anotado por Juan Cruz Mallía, cerca del final y con la derrota consumada.

Ya desde el arranque los locales demostraron toda su potencia. Tan solo 5 minutos tardaron en apoyar el primer ensayo, en la manos de Damian McKenzie, quien luego acertaría la conversión. Santiago Carreras encontraría el descuento desde el penal a los 11', pero después de eso Nueva Zelanda pondría primera y en una ráfaga de tries terminaría cerrando del primer tiempo con un contundente 35-3.

La segunda mitad sería bastante menos arrasadora. Los oceánicos bajarían el ritmo y apenas anotarían un solo try más, en los primeros minutos, para que McKenzie volviera a convertir y marcara de este modo los últimos puntos de los locales a los 42'. El resto del partido sería casi un trámite en el que Argentina intentaría descontar mientras que los All Blacks intentó mantener la diferencia obtenida. Apenas el try de Mallía a falta de menos de 10 minutos y la conversión de Tomás Albornoz modificarían levemente el marcador final.

Con el 42-10 definitivo, Los Pumas cierran la segunda fecha del Rugby Championship con 4 puntos producto de una victoria y una derrota, a la expectativa del resultado final entre Australia y Sudáfrica para ver cómo quedarán en la tabla de posiciones. Ahora queda esperar dos semanas más hasta el próximo compromiso del sábado 31 de agosto, cuando recibirán a los Wallabies en La Plata.