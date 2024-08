El mea culpa de Alcaraz tras su momento de furia en el Masters 1000 de Cincinnati: "Soy humano, tenía..."

Carlos Alcaraz se volvió tendencia y no precisamente por una jugada maestra dentro de la cancha. El español tuvo un ataque de furia en el que impactó reiteradas veces su raqueta contra la superficie del campo. El actual número tres del ranking mundial de la ATP quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El hombre de 21 años se expresó en las redes sociales luego de protagonizar dicho suceso por primera ocasión en su carrera. Con una foto en la que se lo ve retirándose del estadio aplaudiendo al público presente, el ganador de cuatro Grand Slam pidió disculpas.

Alcaraz pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram.

"Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista", comenzó su descargo Alcaraz en Instagram. Posteriormente aclaró que no volverá a tener una actitud así: "Soy humano, tenía acumulación de nervios y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas".

"Trabajaré para que no vuelva a repetirse", sumó el tenista español en su texto. Para finalizar, el deportista nacido en Murcia cerró su mensaje diciendo que era "hora de pensar en NYC", lugar en donde se disputará el US Open desde el lunes 26 de agosto hasta el 8 de septiembre, siendo este el último Grand Slam del circuito.