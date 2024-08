La Superliga de básquet levanta su telón: formato, candidatos y primera fecha

Tras un merecido descanso, el básquet de elite mendocino retoma su agenda. Desde esta noche se pondrá en marcha la prestigiosa Superliga masculina, que tendrá varios equipos intentando arrebatarle el cetro a Rivadavia, actual campeón doméstico. En total serán doce los equipos que integrarán el torneo, en una primera fase donde jugarán todos contra todos antes de ramificarse en Zona Campeonato y la Zona Reclasificación.

El elenco Naranja defiende el título y es firme candidato, al menos, hasta que arranque su doble vida con Liga Argentina. San José, Atenas, Macabi, Regatas, San Carlos y Godoy Cruz sueñan con dar pelea, mientras que aparece un pelotón que intentará salvar la categoría, y posiblemente, esté en la pelea de la parte baja. Capital; Atlético Club San Martín, Murialdo y Municipalidad de Luján de Cuyo.

El capítulo uno abrirá con el duelo entre Capital y Rivadavia de esta noche a las 21.30. Luego, la fecha se completará con los siguientes duelos: Municipalidad de San Carlos vs. Godoy Cruz, San José vs. Anzorena, Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Macabi, Leonardo Murialdo vs. Atenas Sport Club y Atlético Club San Martín vs. Mendoza de Regatas.

Los seis mejores de la primera fase accederán a la Zona Campeonato, arrastrando la totalidad de los puntos, mientras que los equipos que queden en la parte baja harán lo mismo pero en la Zona Reclasificación. De este lote de elencos, los dos mejores accederán a cuartos de final, uniéndose a los seis de la Zona Campeonato. Cuartos, semi y la gran final será al mejor de tres encuentros, para conocer así al nuevo campeón local.