La tremenda revelación de Colapinto sobre su chance en la Fórmula 1: “Hubo muchas…”

Franco Colapinto recorrió ayer las calles de Buenos Aires a bordo de dos autos emblemáticos y dialogó con diferentes medios sobre su presente y futuro. El actual piloto de Fórmula 2, que se subió a un Fórmula 1 en Silverstone, reveló que estuvo muy cerca de ser piloto oficial de Williams para la próxima temporada si Carlos Sainz no llegaba a un acuerdo con el equipo.

"Hubo muchas charlas y era la segunda opción después de Sainz por lo que habían hablado mis managers. Pero entiendo perfectamente por qué Carlos va, es un pilotazo y tiene mucha experiencia, viene de Ferrari, trae mucha información de ahí y suma mucho al equipo”, confesó el nacido en Pilar.

Luego, Colapinto aseguró: "Estoy más que listo para subirme para correr en F1. Lo que me faltaba era tener ese test en las libres 1 y ahí lo confirmé. Estoy haciendo un muy buen trabajo en simulador. De chico mi sueño era manejar un F1 y luego de haberlo conseguido ahora uno quiere un poco más”.

"Disfruto como un nene lo que estoy haciendo, ya que no sabés cuándo lo vas a volver a vivir. Quiero llegar a correr lo antes posible. Hay que estar listo cuando aparezca esa oportunidad”, agregó y se refirió a sus chances en un futuro cercano: "No sabemos la cantidad de años, hay muchas cláusulas en un contrato, pero veremos. Pero mi objetivo es un año más de Fórmula 2, ya que en 2025 ante la llegada de Carlos no voy a ir a Williams. Veremos después".

"El balance es positivo ya que di un salto muy grande después de Imola con el triunfo. Anduvimos muy bien en Barcelona y fuimos progresando con otros podios. Sumé puntos y manejé bien. En las últimas carreras hubo temas que no pude controlar y hay que trabajar para que eso no suceda más”, reconoció.

Luego, en la misma línea, cerró: “Cometí errores en las primeras tres carreras del año y ellos se equivocaron después durante la temporada. Hablé con el equipo y estaban tratando de entender qué pasó con el motor. También hubo un tema aerodinámico. Es entendible, hay muchos factores en la F2 que a veces afectan. Yo manejé bien en las últimas tres carreras y no sumé puntos y eso es lo que desmotiva un poco y hay que seguir luchando. A veces no podemos controlar todo lo que nos rodea".