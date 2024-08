La picante advertencia de Charles Leclerc a Lewis Hamilton por su llegada a Ferrari: "Lo espero con..."

La temporada 2025 tendrá una renovación importantes de pilotos en la parrilla de la Fórmula 1, aunque los flashes apuntarán a Ferrari ya que tendrá a Lewis Hamilton compartiendo equipo con un Charles Leclerc que espera con ansias ese momento, aunque avisó que cuando se ponga el casco, será una batalla en pista.

En una entrevista que realizó con The Gentleman's Journal, el monegasco señaló que no tendrá piedad con el británico durante su adaptación a la escudería: "No, por supuesto que no. No, no, no, cuando me pongo el casco, ya no hay nada de eso, cambias, no piensas en quién es quién y simplemente vas a por todas".

Leclerc espera ansioso a Lewis Hamilton.

"Ahora estoy compitiendo con Lewis, así que tengo que olvidarme un poco de los nombres que hay dentro del paddock, y centrarme en mi propio rendimiento siempre que estoy en pista. Va a ser increíble tener a Lewis en el equipo y, obviamente, poder tener a un campeón tan increíble en el mismo conjunto que yo, con el mismo coche", agregó.

De igual manera, elogió al siete veces campeón: "Al estar en las pistas de karting todos los fines de semana mientras crecía, me resultaba difícil seguir realmente una temporada de Fórmula 1, así que solía ver algunas carreras y él era sin duda uno de los tipos a los que admiraba".

"Es una gran oportunidad para aprender de uno de los mejores de todos los tiempos. Y en segundo lugar, creo que también será una oportunidad increíble para mí, poder demostrar de lo que soy capaz, así que lo espero con muchas ganas", cerró.