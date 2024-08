Las reacciones de los medios del mundo al impactante triunfo de Los Pumas en la casa de los All Blacks

Los Pumas sacaron pecho en el inicio del Rugby Championship. En condición de visitante, el elenco nacional se impuso por 38-30 ante los All Blacks. Como consecuencia de lo ocurrido, los principales medios del mundo se hicieron eco de la enorme victoria de la Selección argentina.

Uno de los que se expresó sobre lo ocurrido en su país fue el New Zealand Herald. El sitio destacó las complicaciones de los dueños de casa a la hora de afrontar el partido. Además, añadió: "La maldición de Wellington volvió a golpear a los All Blacks, cuando Argentina propinó a Robertson la primera derrota de su mandato como entrenador nacional".

Los Pumas se impusieron en condición de visitante.

Por su parte, Planet Rugby eligió titular: "Argentina logra una sorprendente victoria sobre los All Blacks y deja a Scott Robertson con mucho en qué reflexionar". Posteriormente, reconoció la labor de Los Pumas: Argentina tuvo un excelente comienzo en su campaña en el Rugby Championship, cuando lograron una sorprendente victoria por 38-30, con punto bonus, sobre Nueva Zelanda en Wellington, el sábado".

El medio francés Rugbyrama se refirió a la victoria del equipo de Felipe Contepomi de la siguiente manera: "La hazaña de los argentinos" y "un encuentro sorprendente". Por su parte, Rugby Pass publicó: "Los Pumas sorprendieron a los All Blacks y comenzaron el Rugby Championship en lo más alto".

Desde Rugbyrama, de Francia, describieron al partido como "La hazaña de los argentinos" y "un encuentro sorprendente". Mientras tanto, Wales Online, redactó: "Argentina logró su tercera victoria sobre los All Blacks con un magnífico triunfo por 38-30 en Wellington".

Argentina festejó la victoria en tierras neozelandesas.

Otros portales, como por ejemplo The Telegraph, optaron por resaltar la figura de uno de los estandartes de Los Pumas: "Agustín Creevy, el héroe mientras Argentina sorprende a los All Blacks con una gran victoria en Wellington". En su cuerpo, añadió: "Argentina sorprendió a Nueva Zelanda con una victoria por 38-30, en Wellington, el sábado, superando a los All Blacks por cuatro tries a tres, en un dramático revés para la defensa de los anfitriones de su título del Rugby Championship".

Finalmente, Rugby Xplorer, de Australia, también resaltó la importancia de la conquista del ex tercera línea surgido en San Luis: "Agustín Creevy, de 39 años, ha demostrado ser el héroe más improbable, mientras Argentina celebra una famosa victoria por 38-30 sobre los All Blacks".