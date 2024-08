Agustín Creevy: revancha personal, números de leyenda y mensaje para los All Blacks

No hay un final mejor para un desenlace de una carrera tan imponente. Agustín Creevy estaba al borde del retiro, esperando tener un partido para cerrar un ciclo dorado vestido de Puma, hasta que sonó su celular. Felipe Contepomi, ex compañero y ahora entrenador, lo citó de urgencia por la lesión de Julián Montoya y el hooker legendario volvió a sentir la misma sensación que la que tuvo con apenas 20 años, cuando iniciaba un camino que sería inolvidable.

"Venía hablando con Felipe (Contepomi) sobre la posibilidad de poder estar presente si a alguno de los chicos le pasaba algo. Sino, estaba la idea de poder ser convocado para una especia de despedida. Que me llamaran para estar acá fue una alegría increíble. No sabía si la iba a volver a vestir esta camiseta. Cumplió su palabra y yo estoy feliz de haber venido acá", dijo el hombre récord vistiendo la camiseta argentina.

Del Creevy debut al de hoy pasaron 109 caps.

Creevy no había sido convocado para el Campus en Londres y tampoco estuvo en la reciente ventana de Julio ante Francia y Uruguay. Cuando el adiós era inminente, la baja del capitán le abrió una puerta, y no la desaprovechó. Es que con la victoria de hoy, el primera línea logró su primer triunfo ante los All Blacks (no había estado en los otros dos): "Estoy feliz, no lo puedo explicar. En el último ruck miraba el cronómetro y no lo podía creer”, confesó con ESPN post triunfo.

Sus números siguen siendo exorbitantes: con 39 años, es el jugador con más caps en Los Pumas (109), está dentro del lote de 100 jugadores que superó el centenar de partidos contando todo el mundo, es el jugador con más encuentros en Copas del Mundo (39) y el que más veces fue designado capitán (51).

Su ingreso fue clave por la personalidad y por el orden que marcó apenas pisó el césped del Sky Stadium de Wellington. Voz de mando, varios gritos y ese try a doce minutos del final que logró un triunfo histórico. Con la alegría a flor de piel, dejó un mensaje esperanzador sobre el crecimiento del deporte: "Hoy ya no es tanta novedad haberles ganado a los All Blacks. Se ganó bien, y ese es el progreso del rugby argentino".