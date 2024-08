De Paul reveló que su ídolo era Riquelme y le preguntaron si iría a Boca: "En Argentina jugaría en..."

Luego de coronarse bicampeón de la Copa América, Rodrigo De Paul disfruta de sus últimos días de vacaciones en el país. Antes de volver a España para sumarse a los entrenamientos del Atlético Madrid bajo las ordenes de Diego Simeone, el mediocampista brindó una serie de entrevistas.

La última de ellas se dio este jueves en los estudios de Luzu TV, canal de streaming comandado por Nicolás Occhiato. Allí, entre los diversos temas que tocó en una distendida charla, reveló la buena relación que mantiene con Juan Román Riquelme, quien es su ídolo de la juventud.

El mediocampista es reconocido hincha de Racing, club que lo vio nacer futbolísticamente.

"Mi ídolo de chico era Román. Y me gustaba mucho también a ese nivel Zinedine Zidane. Román me escribe un montón siempre por esto de los partidos de la Selección, me felicita... Bueno, yo también lo felicité cuando él ganó las elecciones. No lo conozco personalmente, pero sí que hablamos bastante", comenzó De Paul.

A raíz de esto, añadió: "Las tres camisetas que cambié que más me impactaron fueron la de Maxi Rodríguez contra Newell’s; la de Verón contra Estudiantes y la de Riquelme contra Boca. Todas en Racing”. Posteriormente, como era de esperarse, llegó la pregunta inevitable.

Como consecuencia de la idolatría por el máximo ídolo de la historia del Xeneize, sumado a su buena relación, a De Paul le consultaron si aceptaría jugar con la camiseta del Xeneize. "No, no. En Argentina, Racing. Racing y Racing", dejó en claro el campeón del mundo.

En ese momento, De Pul aprovechó para destacar el amor incondicional que caracteriza a los hinchas de la Academia: "El hincha de Racing es muy fanático. La pasión que tiene por el club sobrepasa todo. Pierde un partido Racing, toda la semana están mal. Gana Racing y es la mejor semana de su vida. Es impresionante".