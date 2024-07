La “inédita” frase de Bielsa sobre lo que destacó de Uruguay tras eliminar a Brasil: “Hay que valorar…”

Por penales, Uruguay eliminó a Brasil en los cuartos de final de la Copa América tras un un partido muy parejo en el que el conjunto de Marcelo Bielsa contó con las situaciones de gol más claras, más allá de no haber sido un encuentro con muchas llegadas. Promediando el segundo tiempo fue expulsado Nández y al jugar con 10, el equipo se retrasó en el campo y supo resistir, casi sin peligro.

En conferencia de prensa, fue justamente eso lo que resaltó el entrenador al hacer un análisis del partido. "Todo lo que sucede es a la uruguaya, siempre son los jugadores los que le dan al equipo, fue un partido con muy pocas situaciones de gol, muy cerrado, con pocos cambios de domino en el trámite, con un hombre de menos nos resignamos a defender en nuestro campo pero en todo el segundo tiempo no recibimos situaciones de gol. Aferrarse a un resultado como se hizo hoy denota el perfil”.

"HAY QUE VALORAR NO HABER RECIBIDO GOLES"



Evidentemente, al estilo ofensivo característico de Bielsa hoy el entrenador le tuvo que sumar la histórica garra charrúa para sostener defensivamente momentos difíciles. Justamente sobre ese contraste se refirió el DT luego: “Vi un comentario de un entrenador uruguayo que decía que durante mi paso por el fútbol de Uruguay iba a aprender a cómo se debe defender. Eso es una cuestión muy cierta. Uruguay es un equipo que puesto a defender es muy consistente, defensivamente no por una cuestión desarrollada por mi si no por una cuestión que viene de los jugadores, hay que valorar no haber recibido goles”.

Luego, habló sobre el cambio del centrodelantero Darwin Núñez, decisión que lo dejó casi sin atacantes. “Cuando hice el cambio consideré esa situación por que Darwin había generado situaciones verdaderas pero yo pensé que los dos centrales de ellos eran los jugadores debíamos dejar que manejaran la pelota, lo ideal era conservar a Darwin con De Arrascaeta pero las dos cosas no me parecieron posibles, Darwin había hecho un esfuerzo muy grande y la energía se venía, si uno deja un jugador para atacar a veces malgasta un jugador”, señaló Bielsa.

Por último, hizo un análisis del juego: “Es difícil evaluar, si me dice si estoy conforme con haber creado tres situaciones de gol le digo que no, pero el rival creo, el partido fue cerrado, nosotros para jugar necesitamos correr mucho, Brasil necesita menos despliegue, haber recibido de un rival como Brasil dos opciones solamente con un hombre de menos es satisfactorio".