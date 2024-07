La crítica reflexión de Djokovic sobre el presente y futuro del tenis mundial: "Si no hacemos algo, el pádel va a..."

Novak Djokovic tiene una personalidad fuerte. No calla lo que piensa y actúa con tenacidad en función de sus valores o criterios. Además, es el máximo ganador de Grand Slam en la historia del tenis. Su voz, entonces, está más que autorizada para hablar sobre el futuro del deporte y debiese ser escuchada.

Este sábado derrotó al australiano Alexei Popyrin para acceder a los octavos de final de Wimbledon y tras la victoria a cuatro sets brindó una conferencia de prensa con muchas definiciones, no solo del partido sino ya más en profundidad, del tenis en sí. El jugador analizó el presente del deporte como espectáculo, lo comparó con otras disciplinas y hasta dio consejos sobre cómo se puede potenciar.

En declaraciones recogidas por el portal puntodebreak, en conferencia de prensa, el tenista comenzó su análisis. "Hoy en día solo puedes ver partidos a cinco sets en los Grand Slams, y supongo que es lo que más emociona a los jugadores y a los aficionados. A la gente le encanta, a los jugadores nos gusta, aunque quizás no tan a menudo. Uno de los partidos más emocionantes que he jugado en mi vida fue la final de Wimbledon 2019 frente a Federer. Era el primer año que introdujeron el tiebreak tras llegar al 12 iguales en el quinto set, fue un duelo increíble, con bolas de partido salvadas. Si ese partido hubiese sido al mejor de tres sets, sí, yo estuve dos sets a uno arriba, pero hubiese sido muy diferente, porque él fue mejor. A cinco sets, incluso si vas dos uno o dos cero abajo, todavía no estás fuera del partido, todavía puedes ganar", expresó, ya introduciendo una de sus ideas con respecto a aplicar cinco sets en otras competiciones menores.

Novak Djokovic en Wimbledon. (Foto: @djokernole)

Tras sugerir que probablemente sea mejor comenzar los torneos al mejor de tres sets y a medida que avancen las llaves modificarlo al mejor de cinco, reflexionó: "Si pensamos sobre la innovación en el tenis, en nuestro deporte, algo así es necesario. Debemos, más allá de los Slams, averiguar cómo atraer a un público joven. En cierto modo, el tenis está en una gran posición, pero al mismo tiempo, si miramos deportes como la Fórmula 1 y lo que han hecho a nivel de marketing, creo que ambos circuitos debemos mejorar en cuanto al crecimiento de nuestro deporte".

En ese sentido, agregó: "Nuestros circuitos deben mejorar. Tenemos la suerte de ser un deporte global e histórico. Uno de los estudios que la PTPA hizo hace tres años mostró que el tenis es el tercer o cuarto deporte más popular del mundo, el más visto, junto al cricket. El número uno es el fútbol, el segundo el baloncesto, y luego está el tenis y el cricket. Sin embargo, en cuanto a oportunidades comerciales y cómo aprovechar esa popularidad, el tenis está noveno o décimo en la lista. Hay un espacio enorme para el crecimiento. Estamos fraccionados como deporte, hay cosas que podemos mirar de forma colectiva y mejorar".

De hecho, Djokovic hasta se animó a sugerir cuáles son los deportes que ponen en riesgo el crecimiento del tenis. "De forma colectiva, todos debemos juntarnos y entender cómo podemos mantener los pilares del tenis, o crear una nueva base, un pilar acerca de qué es el tenis, el tenis a nivel de club. El pádel está creciento y emergiendo, la gente se lo pasa bien con él, pero sigue pensando que el tenis es el tenis. El tenis es el rey de los deportes de raqueta, es cierto, pero a nivel de clubes está en peligro. Si no hacemos algo al respecto, el pádel o el pickleball van a convertir los clubs de tenis en pádel o pickleball, simplemente porque es más económico", sentenció.

En torno a esa definición, luego Djokovic explicó por qué corre en riesgo el deporte con estas disciplinas que surgen. "Para el dueño de un club, es mucho más viable a nivel financiero construir tres pistas de pádel en el espacio que ocupa una pista de tenis. Son matemáticas simples. Estas son algunas de las cosas que me gustaría compartir".

Finalmente, mostró su estado de alarma por el presente del tenis: "Necesitamos que crezca el número de jugadores que vive de este deporte. Muy pocas veces veo en la prensa artículos sobre que solo tienes en torno a 350 o 400 jugadores, contando hombres, mujeres, individuales y dobles, que viven de este deporte. Para mí, es algo preocupante. Hablamos mucho sobre que el ganador de un Grand Slam se lleva esto y aquello. El foco siempre se pone en el gran premio. ¿Qué pasa con las raíces? El trabajo en ese sentido es pobre, muy pobre. El tenis es un deporte global, amado por millones de niños que quieren tomar una raqueta y jugar. Sin embargo, no lo hacemos accesible. No es tan asequible, sobre todo en países como el mío, sin una federación fuerte con Grand Slams o grandes presupuestos".