El hermano de Messi reveló qué hizo tras errar el penal ante Ecuador: "Nos miraba y le..."

Lionel Messi es local en la Copa América. No solo por el hecho de que se disputa en Estados Unidos, el país donde vive porque juega en Inter Miami, sino porque además tiene a gran parte de su familia con él, siguiéndolo en cada partido desde un palco que le asignan. Sus padres, hermanos, sobrinos, etc.

Uno de ellos es Matías Messi. El segundo de los hijos de Celia y Jorge (detrás de Rodrigo y después de María Sol y Lionel), con quien el astro del fútbol mundial conserva una relación muy estrecha. El rosarino de 42 años sigue a su hermano a donde puede y reconoce que es su "ídolo".

Matías Messi, Rodrigo Messi y Lionel Messi. (Foto: @matu_messi10)

Este domingo brindó una entrevista con radio La Red donde contó cómo viene viviendo la familia la Copa América y dejó detalles de su vínculo con el 10. "No solo yo, nos volvemos locos por la Selección como familia, como hace cada familia de cada jugador. Varios de estos chicos pasaron muchas cosas increíbles, tan buenas como tan malas, han llegado varias finales no se le había podido dar, nosotros siempre lo sufrimos ahí atrás. Por eso el otro día cuando falló el penal todos lo alentábamos, nos miraba y le mandábamos fuerza, los jugadores también, porque es así, esto es un grupo. Cuando no está uno, está el otro, el otro día apareció Dibu, cuando no está Dibu está De Paul, cuando no está De Paul está Paredes, y así sucesivamente., dijo en La Red.

Luego, Matías Messi reveló cómo ve al equipo de Scaloni. "El grupo le pone una garra bárbara, como la gente que sigue a la Selección fielmente desde siempre. Estos chicos están logrando cosas increíbles, cada jugador que está en el campo sale y el que entra hace lo mismo, no se nota el cambio. La unidad que hay en el grupo. Por eso, le decía a Leo la otra vez subiendo una foto que se nota de afuera cómo están y eso es hermoso".

Lionel Messi junto a su familia. (Foto: @matu_messi10)

En otra parte de la entrevista, reflexionó sobre cómo fue el sacrificio de Messi al abandonar Argentina para seguir su carrera en Barcelona. "Mi viejo y mi vieja hicieron un esfuerzo bárbaro para que Leo pueda cumplir su sueño, nosotros también como hermanos. Se siente algo hermoso. Si bien siempre fuimos familieros, está unión se hizo más fuerte cuando nos tocó emigrar a Barcelona, porque ahí estábamos solos y éramos nosotros contra todos. Hicimos una armadura en el que dijimos 'acá no entra nada'. Ahí fuimos acompañando a Leo, con confusiones, porque éramos nuevos en todo, mi papá se hizo cargo sin entender nada hasta que se hizo. Pero, finalmente, se está terminando una película hermosa para mi hermano, que es mi ídolo, él lo sabe".

Finalmente, contestó a la pregunta sobre si es difícil ser hermano de Messi. "Siempre respondo lo mismo, más difícil es ser Leo. Si a él le es fácil, a mí me tiene que ser fácil. Siempre recibiendo afecto, y eso es hermoso. Es como ir por la calle y que digan 'che, tu hijo es un señor', eso te llena de alegría, de halago. Y esto es lo mismo, me hace poner la piel de gallina, pero no es ni fácil ni difícil, es mi hermano y lo tomamos como natural. Lo disfrutamos mucho", contó.