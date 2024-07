El hermano de Messi reveló la tremenda frase de Leo con 11 años, en un duro momento de dudas: “Nos dijo ‘yo voy a…’”

Hablar de lo que significa Lionel Messi para el mundo del fútbol no es ninguna novedad. El rosarino de 37 años, quien actualmente luce la camiseta del Inter Miami de los Estados Unidos, se encuentra concentrando a la espera de disputar una de las semifinales de la Copa América con la Selección argentina.

Desde muy joven, el GOAT tuvo la posibilidad de viajar a España para desarrollarse en las divisiones formativas del Barcelona. Aquellos que lo vieron coinciden con que desde muy chico ya resaltaba del resto por sus grandes habilidades dentro del campo de juego. Pero esto no es todo, ya que su fortaleza mental es otro de los aspectos distintivos de la carrera de la Pulga.

Quien se refirió a esto en las últimas horas fue Matías, uno de sus hermanos. En diálogo con radio La Red, recordó un duro momento que atravesó la familia Messi a menos de un año de haber aterrizado en tierras europeas. "La unión de nuestra familia se hizo mucho más fuerte cuando nos tocó emigrar a Barcelona. Estábamos solos y éramos nosotros contra todos. Hicimos una armadura y dijimos que acá no entraba nadie. Éramos solo nosotros. Así, siempre acompañando a Leo".

El hermano de Messi se refirió a las palabras del 10 cuando recién llegaban a España.

"Mi papá se hizo cargo de todo y era nuevo. No entendía nada de eso hasta que se hizo. Pasaron muchas cosas en el medio, tanto buenas como malas. Creo que, lamentablemente, se está terminado una película hermosa. Yo creo que es una película. No solamente es mi hermano, si no es mi ídolo. Estamos felices", añadió.

Sobre la inolvidable frase de un Messi con 11 años, Matías expresó: "En un momento en Barcelona, después de ocho meses de haber llegado, ya tocaba volver en julio por las vacaciones. Leo no podía jugar en ese momento, venía con lesiones. Teníamos una mesita donde nos sentábamos los seis y un día dijimos '¿qué hacemos? ¿Nos volvemos?'"

"Justo estábamos en frente del Camp Nou viviendo. Ahí Leo, con 11 años, dijo 'vuélvanse ustedes, porque yo voy a jugar ahi'. Tenía las cosas muy claras y poca gente tiene las cosas claras. Y así fue, lo logró al final", sentenció.