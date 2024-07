Netflix me mostró, en esa tarea imposible de elegir en su menú de opciones, una peli de Ricardo Darín como alternativa. No sé si me pasa solo a mí o es algo de todos los argentinos, pero si está Darín, es casi como un mandato mirarla. Más aún, si a su lado esta Mercedes Morán, en esa yunta única e irrepetible que nos regaló nuestro cine.

El amor menos pensado, se llama. Una pareja que tiene una ponchada de años de relación, un matrimonio desgastado, sin proyectos por delante, con un único hijo que prefiere irse a vivir a otra parte del mundo. La peli está bien, no da para Oscar pero si para mirarla (y hasta identificarse). Es un poco la historia de tantos de nosotros, o de pares que tenemos cerca, condensada en poco más de una hora y media.

El título sí me encantó, principalmente porque me hizo pensar cuantos amores inundaron mi vida que jamás estuvieron en mis planes. Ahora, de hecho, se me viene uno en primera plana: hay un equipo de un club que sale campeón de un torneo local. Este club es Banco Mendoza, pero tranquilamente puede ser cualquier otro club, con paredes despintadas y avisos de deuda al corriente. No es un amor mío, ojo, este que digo.

Este club hoy es Banco Mendoza, el título es un Apertura de hockey sobre césped femenino y el amor pertenece a otros cuantos. Claro que esa estrella no va a cambiar la historia del deporte mundial ni va a ir a las hojas de ningún récord Guinnes, por supuesto que no. El tema es que en ese club hay un montón de chicas que corren para todos lados pintadas de blanco, verde y negro. Hay abrazos, llantos y risas de emoción contenida. Hay nostalgia de retroceder la cinta y pensar en tantos años de ver la película sin final feliz mientras suceden los créditos.

Por eso, esa foto de todas estas chicas juntas con la copa, con las nenas de inferiores y los afectos, también representa a la de otros clubes campeones. Banco Mendoza es el amor menos pensado de toda esa gran familia. De las que llegaron de casualidad, las que lo ligaron por herencia y otras tantas por cercanía en el mapa, todas encantadas de igual manera. Cuándo lo conocés, te enamorás.

La foto soñada para todos. Hasta que pasa.

Es difícil poner en palabras el amor que uno tiene por el club de su vida. Quizás, ese amor florece un poco más en la buena, como hoy con Banco Mendoza, básicamente porque a todos los clubes les ocurren más seguido las malas. Por eso, en días como hoy, está hermoso entenderlo y darse una vuelta por el pasado para recordar los entrenamientos, los viajes, las rifas, los pollos del sorteo que quedaron sin vender, el auto con capacidad para cuatro al que le entran seis con tal de poder llevar a todas de regreso del partido.

Las puteadas por un gol errado, las lágrimas de una derrota, las noches sin dormir por el insomnio del descenso. Los retos de los entrenadores, las noches corriendo bajo cero y la sensación latente de pensar que es imposible estar en esa foto que ya inunda todas las historias de Instagram, a esas historias que llegan unos pocos clubes y de las que, hasta hoy, solo podían likear de lejos.

Y cuando la borrachera pase será momento de empezar de nuevo, mientras de a poquito esa euforia se empieza a apagar para darle paso a la rutina de lo cotidiano. Será en ese momento, ahí en ese instante fugaz, cuando toque agradecer por este gran amor. El amor menos pensado.