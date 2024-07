Borja reveló con qué frase logró sacarle el penal a Juanfer Quintero ante Panamá: “Le dije que era…”

La Selección de Colombia fue superior a Panamá de principio a fin y logró meterse entre los cuatro mejores equipos de la actual edición de la Copa América. Los cafeteros golearon 5-0 a su rival y el encargado de ponerle la frutilla al postre fue Miguel Borja, delantero de River.

Luego de no haber sumado minutos en la fase de grupos, el Colibrí tuvo su oportunidad en el cierre del encuentro ante los centroamericanos. Néstor Lorenzo dispuso su ingreso en lugar de Jhon Córdoba a los 78 minutos y, 16' más tarde pagó con creces la confianza del DT.

Luego del encuentro, y en la previa del mano a mano con Uruguay en búsqueda de un lugar en la final de la Copa América, Borja enfrentó los micrófonos y reveló la frase con la que logró convencer a Juanfer Quintero de que lo dejara hacerse cargo de la pena máxima.

Con una sonrisa de oreja a oreja ni bien escuchó la pregunta que le realizaron en la zona mixta del State Farm Stadium, el goleador de River respondió: "Le dije que era mi hermanito, je. Apenas le dije eso, le toqué el corazón, la fibra, y me lo dejó".

Para finalizar, y pese a no sumar los minutos deseados con la Selección de Colombia, Borja no dudó en elogiar a su director técnico: "Pasar la barrera de los 20 partidos sin perder es algo que muy pocos equipos lo han conseguido. Esta selección tiene algo especial. Empezando por el entrenador, tiene en mente el corazón, no es normal, va más allá de lo natural".