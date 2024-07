Messi se perfila como titular ante Ecuador: cómo sería el equipo con el diez de entrada

Esta noche, desde las 22, la Selección argentina disputará el partido de cuartos de final de la Copa América ante Ecuador y la gran incógnita es saber si Lionel Messi será titular o si comienza el partido desde el banco de suplentes. La duda reina en su condición física, ya que viene tocado desde el partido con Chile y directamente no tuvo minutos en el encuentro frente a Perú.

Desde el lunes, el capitán del equipo que dirige Lionel Scaloni, mostró una importante mejoría y en el último entrenamiento se lo vio muy activo, sin problemas, por lo que se perfila para estar dentro del once que busque el pase a semifinales. En la conferencia previa a este choque, el DT fue claro ante esta situación.

"Todavía no hablé de su situación. Porque me parece justo esperar hasta último momento, porque me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Todavía no he tenido una charla con él para ver qué es lo que vamos a hacer", expresó el nacido en Pujato que, de colocar al astro de entrada, Ángel Di María arrancaría desde el banco.

Esto tiene que ver con que fue Nicolás González se movió por izquierda en un mediocampo que estuvo integrado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul en el mediocampo. En tanto, el ataque tendría a Lautaro Martínez como delantero central, junto a Messi y Julián Álvarez deberá esperar su momento.

De esta manera, el probable once que buscará el pase a semifinales en la Copa América sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.