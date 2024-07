Las emotivas palabras del papá de Lautaro Martínez a horas del partido ante Ecuador: "Es un jugador ganador, con mentalidad ganadora"

Lautaro Martínez es una de las figuras de la Copa América 2024. Habiendo convertido en los tres partidos de la fase de grupos (dos entrando desde el banco), se consolidó como el goleador de la Selección argentina y del torneo con 4 tantos. No solamente logró dejar atrás una larga sequía con la camiseta albiceleste de más de un año y medio, la cual cortó en uno de los amistosos previos contra Costa Rica, si no que se ganó volver a la titularidad para el duelo contra Ecuador por los cuartos de final.

En la previa del encuentro de playoffs, Mario, padre del Toro, habló con TyC Sports acerca del gran momento que está viviendo su hijo. "Siempre hablábamos de que el jugador tiene que ser bastante maduro en ese sentido: saber que cuando tenés una seguidilla de goles no creerte que sos el mejor y cuando tenés esa racha negativa que sos el peor", contó respecto de cómo vivió la falta de gol con Argentina.

Mirá el video

"Creo que él se dio cuenta en ese momento que tenía que seguir trabajando", continuó. "Este año lo que hizo en Italia fue muy bueno, muy sorprendente. Lo coronó con un título siendo el capocannoniere. Y acá arrancó con esa racha que el siempre soñó, siempre pensó. Por ahí no se le pudo dar en el Mundial, pero nunca pensamos que lo que hizo ahí fue malo, sino que tenía que mejorar alguna cosas".

En ese sentido, el padre de Lautaro hizo una categórica afirmación: "Hay que saber que cada vez que viene a la Selección lo deja todo, ya sea entrando desde el minuto cero o desde el banco. El siempre lo dice. Es muy profesional, siempre piensa en mejorar y en el compañero. Lo principal no son las figuras sino que el equipo gane y siga haciendo historia".

Cuando aún era chico y vivían en Bahía Blanca, el Toro no encontraba club. Sin embargo no se rindió y siguió intentando. Mario se refirió a ese momento: "Antes de ir a Racing, él tenía todos los años tres o cuatro pruebas y siempre faltaba algo", contó. "La insistencia de él, la cabeza dura de querer ser jugador profesional y debutar en el fútbol argentino hizo que nunca bajara los brazos; siempre seguía trabajando para mejorar. Las cosas que le decían en esos clubes de que por ahí le faltaba algo, él lo hablaba con los profes y trataba de mejorarlo".

"Él era muy maduro en ese tiempo", aseguró. Y remarcó: "Asimilaba todo lo que le decían. era muy inteligente y sabía las cosas que tenía que corregir, las cosas que hacía bien, y las que le faltaban trataba de incorporarlas".

Mario Martínez también se refirió a las comparaciones existentes con Erling Haaland y Harry Kane: "Esas cosas me emocionan y me sorprenden. Que su nombre esté entre esas grandes figuras de todo el mundo, como padre me deja sin palabras", confesó. Y añadió como cuota de valor: "Todavía su techo no ha llegado, tiene mucho más para dar. Un futbolista con 20 años puede tener una rachita, un veranito. Pero con 26 o 27 es la edad justa, cuando ya se está más maduro, la cabeza y los objetivos son otros. Ser capitán no es para cualquiera, más en un equipo de élite como en el que está. Tuvo incluso la suerte de ser capitán de Racing con 18 años. La personalidad y el temperamento que él tiene hacen que eso que hoy le está tocando sea merecido".

Por último, le dedicó a Lautaro Martínez unas palabras de cara al duelo de cuartos de final: "Lo único que le puedo decir es que siga siendo como hasta ahora, ese jugador ganador, con mentalidad ganadora. Siempre está pensando en objetivos cortos. Hoy es este partido con Ecuador, y después pensaremos en lo que viene. Estoy orgulloso de él y lo vamos a seguir por todos lados mientras tengamos oportunidad".