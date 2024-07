Nadal dejó abierta la posibilidad de retirarse tras caer en los Juegos Olímpicos: "Se acaba una etapa para mí"

La derrota en el dobles de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz contra la dupla estadounidense conformada por Krajicek y Ram, significó para el histórico jugador español un fin de ciclo. El nacido en Mallorca había caído antes en el single por lo tanto se quedó sin participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La eliminación parece no haber sido una más, ya que al brindar una conferencia de prensa tras el partido, puso en duda la continuidad de su carrera profesional. "Ahora mismo se ha terminado una etapa para mí. La etapa que yo me había marcado era hasta los Juegos Olímpicos y hoy se acaba esta etapa. Necesito volver en casa y, tras unos días de descanso, analizar cómo veo las cosas en frío. Ver las ganas que tengo, cómo siento las cosas, la fuerza interior que tengo para tomar una decisión u otra... y la tomaré cuando la tenga que tomar. Tengo la total libertad, y creo que me he esforzado durante toda mi vida, para tomar la decisión cómo y cuándo la sienta", sentenció Nadal en una declaración impactante.

Mirá el video

"Soy una persona bastante tranquila y necesito mis tiempos. Cuando tenga claro cuál es mi siguiente paso lo haré saber, pero ahora mismo mi siguiente paso es volver a casa, pasar tiempo con mi familia y desconectar. Han sido meses emocionantes, porque he vuelto a jugar al tenis; también duros, porque he pasado por muchos momentos difíciles, decepciones, también momentos bonitos... ahora tengo que gestionarlo todo, analizarlo bien y ver qué siento", agregó.

Sobre el análisis del partido contra la pareja estadounidense, señaló: "Yo no he estado al nivel que necesitaba para luchar por medallas en el individual. En el dobles estábamos jugando a un muy buen nivel, pero hoy no hemos estado acertados. Como he dicho cada día, los partidos pasan muy rápido y cualquier detalle te marca todo. Hoy no hemos empezado bien y no hemos sido capaces de llevar el partido al límite. La experiencia ha sido positiva, hemos generado todo lo que teníamos que generar para darnos opciones, hemos tenido una relación fantástica, hemos compartido mucho fuera de la pista y dentro de ella hemos estado alegres, con motivación, ilusión. No ha podido ser, no hay más, hoy no hemos estado acertados. Para mí, no hace falta analizar mucho más, no hemos estado lo suficientemente bien. Yo lo único que tengo que analizar ahora es cuándo tengo el vuelo de vuelta a casa (risas), pero me llevo una experiencia y recuerdo para toda la vida".

Por último, le preguntaron sobre si su despedida de los Juegos Olímpicos pueden precipitar un anuncio sobre el retiro. "Mi futuro como profesional se ve afectado por las ganas y el sentimiento que yo tenga cuando tenga que tomar la decisión. Me había marcado hasta los JJOO desde que empezó el año como objetivo y este ciclo se ha terminado. Ahora volveré a casa, a desconectar, y cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin, lo haré saber", sentenció.