La frase tajante de Diego Martínez sobre la "impaciencia" dirigencial por su trabajo en Boca: "No lo noto porque..."

En Boca hubo preocupación por el rendimiento y los resultados. El empate en Córdoba ante Instituto dejó al hincha y principalmente a la dirigencia, disconforme sobre todo con los puntos obtenidos fuera de casa. También por la posición desprivilegiada en la que quedó el equipo en la tabla.

Ni bien finalizó el encuentro y los jugadores regresaron a Buenos Aires, el presidente Juan Román Riquelme los reunió para manifestarles esa preocupación y solicitarles que empiecen a obtener resultados. El partido como local ante Banfield era toda una prueba no solo para el plantel sino también para el objetivo de pelear por el campeonato. Boca no jugó excesivamente bien pero le bastó la contundencia para derrotar por 3 a 0 en la Bombonera y así acomodar un poco su posición en la tabla.

Cuando finalizó el encuentro, el entrenador Diego Martínez brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado acerca de si creía que había cierta falta de paciencia para con su trabajo. Con mezcla de autocrítica y un en un intento de llevar tranquilidad puertas adentro, el entrenador lo descartó.

Mirá el video

"La verdad, no lo noto porque trato de estar lo más tranquilo posible puertas adentro y analizar el rendimiento del equipo más allá de cualquier comentario que pueda aparecer. Como cuerpo técnico nos guiamos por lo que sentimos en el día a día, por lo que hablamos con los muchachos", señaló.

"Lo dije después de Instituto, no me gusta y no está bueno el lugar en el que terminamos la fecha pasada. Hoy nos hemos acercado. En la tabla general también estamos bastante bien. Puedo poner un montón de excusas o razones que nos han pasado que no tienen que ver con cuestiones futbolísticas, pero las excusas son para otro tipo de gente. Pienso distinto, trato de que con lo que tengo y lo que sucede en el día a día, encontrar soluciones para tratar de crecer como equipo. La verdad es que tenemos que seguir creciendo. De visitante tenemos que mejorar los resultados", expresó después, con autocrítica.

Sobre el encuentro ante Instituto, agregó: "El equipo me mostró una mejor versión de visitante contra un rival durísimo. Hubo cosas que fueron buenas y sumamos un punto. Cuando me preguntaron si estaba bien la posición en la que estábamos yo le decía que sí, porque no sumaos de visitante. Pero que no me gusta para nada. Trataremos de trabajar más duro para que cuando nos toque jugar de visitante, tener mejores resultados de lo que estamos obteniendo".