Serna informó cuál será la decisión a tomar con Pol Fernández, que decidió no renovar con Boca

A una gran cantidad de jugadores de Boca se les vencía el contrato en diciembre de este año. Sin embargo, uno a uno fueron renovando a excepción de Nicolás Valentini, que precisamente por los problemas en la negociación terminó siendo apartado. El otro jugador que ya avisó que no renovará es Pol Fernández. Sin embargo, el mediocampista no solo no fue separado sino que es pieza importante del equipo.

Sucede que al momento en el que iniciaron las conversaciones para negociar, el futbolista estaba siendo muy resistido por el público de Boca. En base a buenos rendimientos logró revertir esa situación y ahora parece lo suficientemente indispensable como para que la dirigencia -que siempre lo defendió- se plantee convencerlo. Aún así, parece que ni la buena relación con el presidente Juan Román Riquelme logrará torcer la decisión.

Pol Fernández.

Uno de los integrantes del Consejo de fútbol, Chicho Serna, visitó el predio de Ezeiza en la mañana de este lunes para firmar contrato con el último refuerzo, Agustín Martegani. Luego brindó detalles de cada una de las cuestiones contractuales de Boca, entre ellas, la de Pol Fernández.

Cuando le consultaron por el volante, el exfutbolista se limitó a expresar: “Pol está con nosotros, es sabido que en los momentos más difíciles estuvo protegido por nosotros, especialmente por Riquelme que lo manifestó. Seguimos pensando lo mismo que es un gran jugador, le ofrecimos renovación y nos dijo que no quería, porque no estaba en condiciones de aceptarla".

Luego, agregó: "Tiene contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre y lo vamos a disfrutar hasta último momento”. De esta manera, dejó en claro que la decisión de la dirigencia de Boca con Pol Fernández no será la misma que con Darío Benedetto -a quien le rescindieron- y Nicolás Valentini -solo se entrena-, quiénes dejaron de aparecer en las listas de convocados del entrenador Diego Martínez.