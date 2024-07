La terrible odisea de Cerúndulo para debutar en los JJOO tras ser campeón en Croacia: "Me tiré una hora y salí a la cancha"

Las últimas horas de Francisco Cerúndolo están alimentadas ni más ni menos que por la adrenalina. El impulso de sumar un nuevo título a su carrera y el sueño de representar a su país en los Juegos Olímpicos de París.

El argentino disputó la final del ATP 250 de Umag (Croacia) ante Lorenzo Mussetti en una verdadera batalla tenística en la que se terminó consagrando campeón. Este domingo al mediodía ya debía debutar en el marco de los Juegos Olímpicos ante el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera, en menos de 20 horas.

Tras el triunfo, sufrido y trabajado, Cerúndulo se refirió a la travesía que implicó viaje de Croacia a Francia. "No caigo. Estoy muy contento porque sabía que iba a ser un partido muy difícil en cuanto a físico, cabeza, tenis, sensaciones, todo. Después de lo vivido ayer a la noche, haber terminado a las 11 y media de la noche tras un partido de tres horas. Con el estrés que lleva todo eso. Haber dormido tres horas, viajar, llegar acá, con condiciones distintas. Muy contento porque sabía que era muy difícil pero quería ganar como sea", reveló.

Luego, fue consultado precisamente sobre en qué consistió esa travesía, hora por hora. "Me fui a dormir a las 3 de la mañana ayer. Me levanté a las 5.45. Me buscaron a las 6, el vuelo salió a las 8. Llegué a París a las 10 y de ahí directo a la Villa Olímpica a acreditarme y dejar las cosas. Venir volando para acá (Roland Garros). Llegué como a la 13, me tiré una hora a dormir y salí a la cancha. No sé ni cómo salí, te juro", reveló.

Sobre cómo se encontró en cancha habiendo dormido tan poco, contó: "Obvio en la cancha me sentía lento, pesado, cansado. Pero a la vez estaba con mucha confianza, muy tranquilo y eso me ayudó a pensar bien, saber cómo jugar y creo que lo supe manejar muy bien".

Ahora enfrentará nada menos que al local Ugo Humbert (15°) y en la previa ya comenzó a palpitar el recibimiento que tendrá por parte del público francés. "Me gusta, obvio. Pero nunca es lindo jugar con todo el público en contra. Los franceses son efusivos, generan ruido, lo sienten mucho. Se va a sentir la localía, sumado que soy argentino y eso los motiva. Voy a tratar de descansar y hacer mi mejor tenis" reveló.