La queja de Romagnoli por la inhabilitación de los refuerzos en San Lorenzo: "¡Qué difícil que lo hacen!"

San Lorenzo no logra tener regularidad. El equipo de Leandro Romagnoli no pudo aprovechar su condición de local y apenas empató ante Newell’s cerca del final, cuando todo parecía indicar que la Lepra iba a dar el golpe.

El plantel de San Lorenzo no está muy nutrido de variantes y las incorporaciones que vienen sumándose son muy bienvenidas. Sin embargo los problemas administrativos que derivaron de las inhibiciones aún no le permiten habilitar a los tres nombres que ya firmaron: Matías Reali, Andrés Vombergar y Nicolás Tripichio.

Mirá el video

Sobre esta situación habló en conferencia de prensa tras el empate ante la Lepra el entrenador Romagnoli, quien se mostró visiblemente enojado. Consultado sobre si los necesita, respondió: "Hacen falta, no lo vamos a negar. Pero se dio de esa manera. Por lo que hablé por con Marcelo (Moretti) y con Néstor (Ortigoza) ya está todo pago. Falta que digan que ya llegó la plata, que está. Todo un trámite que dicen que tenés que tocar un botón, que tiene que llegar, que la tienen que ver, que tiene que estar en el bolsillo. ¡Qué difícil que lo hacen, pero bueno! Es así, no nos podemos quejar ni mucho menos, competimos con lo que tenemos".

Al respecto, se refirió a la situación de los jugadores que no son habilitados. "Es difícil estar entrenando en un plantel y no poder jugar, es difícil. Está la expectativa que vas a jugar y no podes hacerlo es difícil. Hay veces que el fútbol es así. No queda otra que seguir trabajando", señaló.

Romagnoli espera poder contar con los refuerzos para la difícil seguidilla de partidos que se le aproximan a San Lorenzo, sobre la cual también habló en conferencia: "Vienen partidos difíciles, con partidos decisivos. Hay que estar preparado. Los jugadores que se quedan tienen que estar preparados física y psicologicamente para lo que se viene".