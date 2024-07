La agenda completa de los argentinos en los Juegos Olímpicos para el sábado 27 de julio

Si bien los Juegos Olímpicos de París iniciaron el pasado miércoles, la gran mayoría de las disciplinas tendrán su estreno este sábado luego de lo que fue la inedita inauguración en el río Sena y en una ciudad que vibró en un día histórico. Habrá una enorme cantidad de actividades desde temprano con varios debuts y otros que están obligados a encarrilar sus rendimientos en este arranque de competencia.



Será un sábado con mucho movimiento y varios deportes colectivos: el fútbol masculino buscará ganar para acomodarse en la zona, mientras que habrá estrenos para Las Leonas, Los Leones, Los Gladiadores y el vóley masculino. ¿El destacado? González-Molteni vs. Nadal-Alcaraz (España) en dobles de tenis.

Los Pumas, sin posibilidad de medalla.

Sin Pumas con chances de lograr medalla, las esperanzas están depositadas en el equipo femenino de hockey sobre césped, que ha logrado cinco preseas en los últimos seis Juegos Olímpicos.



Cronograma completo

4:00 Tiro con aire: Fernanda Russo y Julián Gutiérrez

5:00 Esgrima (sable): Pascual Di Tella

6:00 Natación (400m libres): Agostina Hein

7:00 Tenis femenino: Nadia Podoroska vs. Diane Parry (Francia).

7:00 Skateboarding: Matías Dell Olio y Mauro Iglesias

8:15 Hockey césped: Leones vs Australia

8:30 Tenis: Mariano Navone vs. Nuno Borges (Portugal)

9:30 Rugby 7: Pumas vs Nueva Zelanda

10:00 Fútbol: Argentina vs Marruecos

11:00 Balonmano: Gladiadores vs Noruega

11.34: Ciclismo - Eduardo Sepúlveda

13:00 Tenis: Lourdes Carlé-Podoroska vs Korpatsch-Maria (Alemania)

14:00 Tenis - González-Molteni vs. Nadal-Alcaraz (España).

14:45 Hockey césped: Leonas vs EEUU

16:00 Vóley masculino: Argentina vs Estados Unidos