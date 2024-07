Debutan Los Pumas 7s en los JJOO: las razones que los vuelven candidatos al oro

Tal vez suene fuerte, exagerado o llame desmedidamente la atención, porque Argentina no está acostumbrada a ser favorita en rugby por sobre otras potencias mundiales. Pero es cierto. Este equipo de Los Pumas 7s, que es conducido desde hace once años por Santiago Gómez Cora, tiene muchísimas chances de obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y serias de conseguir la de oro. Buscarán empezar a demostrarlo desde esta mañana, a las 11, cuando enfrenten a Kenia por el Grupo B y en el Stade de France de Saint Denis. Luego, a las 14.30 se verán las caras con Samoa. Y mañana les tocará el rival más difícil del grupo: Australia.

Los Pumas 7s están en condiciones de aspirar a una medalla gracias a lo hecho en el año, claramente. De los ocho circuitos de la temporada 2023-24 (contando la Gran Final de Madrid) llegaron a la final en cinco y fueron campeones en 3. Y concluyeron el año en el primer puesto de la tabla, con 106 puntos, dos más que Irlanda. Desplegaron el mejor nivel que se les ha visto en los últimos once años, desde que Santiago Gómez Cora es el entrenador, y se potenciaron jugadores como Luciano González o Agustín Fraga, más allá de las grandes figuras que son de élite mundial. Los referidos, claramente, son Marcos Moneta y Rodrigo Isgró, elegidos Mejor Jugador del Mundo en 2021 y en 2023, respectivamente.

Tobías Wade y los argentinos preparándose para la gran cita. (Foto: @lospumas7arg)

Una buena y una mala: de Moneta a Isgró

Moneta e Isgró, además de ser las mayores cartas de ataque de Argentina, atraviesan realidades opuestas y mientras el regreso de uno agranda aún más la candidatura de Los Pumas 7s, la sanción del otro la apacigua. El surgido en San Andrés podrá regresar a las canchas en París luego de cuatro meses y una fractura del peroné sufrida en el circuito de Hong Kong, lo que potencia sin duda al equipo. Se trata de un jugador que es capaz de correr a 40 kilómetros por hora y que anotó 6 tries en las últimas Olimpíadas, en Tokio 2020. Pero, como contracara, rige sobre Isgró todavía (ya cumplió dos partidos) la sanción impuesta en la Gran Final de Madrid, luego de un tacke ilícito sobre un jugador francés en el último partido; por lo que no podrá estar en los tres partidos de la fase de grupos. Por eso, el mendocino irá como reserva a París (junto a Santiago Vera Feld) y solo podrá sumarse al equipo en caso de exista una lesión.

No es solo Moneta, ni son los resultados en el corto plazo. Lo que vuelve a Los Pumas 7s grandes candidatos a una medalla es el largo y ascendente proceso que su entrenador Gómez Cora lleva adelante desde 2013. Durante trece años, entre 2009 y 2022, Argentina no fue campeón de un circuito; pero, mientras tanto, los jugadores seguían trabajando y los éxitos se gestaban. La última temporada solo fue la cúspide de un camino que hace rato había comenzado y que tenía como objetivo una realidad como la actual. En Río 2016, la primera vez que el rugby fue un deporte olímpico después de muchísimos años, Argentina acabó 6º. En Tokio 2020, 3º y con medalla de bronce. La mejoría en los resultados no es casualidad, sino un reflejo de lo dedicado durante más de una década. Por eso, en París 2024 es difícil no pensar que el patrón seguirá siendo el mismo y que Los Pumas 7s podrán colgarse una medalla de otro color.

¡uD835uDDD9uD835uDDF2uD835uDDF0uD835uDDF5uD835uDDEEuD835uDE00 uD835uDE06 uD835uDDF5uD835uDDFCuD835uDDFFuD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDF6uD835uDDFCuD835uDE00! ¡París cada vez más cerca! uD83DuDD1C#SeVenComoNunca pic.twitter.com/gNe2WcIjGJ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) July 8, 2024

Un fixture que, a priori, sonríe

Australia, Kenia y Samoa son los rivales de Argentina en la Zona B. Claramente, ninguno de ellos es una superpotencia ni un gran candidato en París 2024. Por supuesto que es un juego de detalles y que en 14 minutos cualquier error se paga caro, pero, en principio, Argentina evita en la fase de grupos a los rivales que más lo han incomodado a lo largo del año. ¿Dónde está el ganador de la Gran Final de Madrid? Francia, vigente campeón, anfitrión y otro gran candidato, conformará el Grupo C junto a Fiji (flamante bicampeón olímpico), Uruguay y Estados Unidos. La Zona A es tan difícil como la C: estarán Irlanda, escolta de Argentina en la temporada, y dos pesos siempre pesados, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los Pumas 7s pueden llegar a los cuartos de final sin grandes complicaciones (pasan el primero y el segundo de cada zona y los dos mejores terceros) y, entonces, ver si se inicia el “operativo Isgró”.

Los que estarán en París representando a la Argentina bajo las órdenes de Gómez Cora y que chocarán hoy con Kenia y Samoa son los siguientes 14 jugadores: Santiago Álvarez (capitán), Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mere, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Tobías Wade, además de los dos reservas: Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld.