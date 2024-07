Benedetto reveló cómo fue la charla con Riquelme para destrabar su salida de Boca: "Le dije que me diera..."

Darío Benedetto había firmado la extensión de su contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2024, sin embargo, a 6 meses de que finalice llegó un acuerdo con la dirigencia para firmar la rescisión, con el objetivo de buscar continuidad en otro club, al no ser tenido en cuenta por el entrenador Diego Martínez.

Boca no suele implementar esta estrategia con sus futbolistas. De hecho, Nicolás Valentini lleva meses sin jugar luego de que no alcanzara un acuerdo para la extensión del contrato. Sin embargo, Benedetto apeló a una charla sincera y mano a mano con el presidente Juan Román Riquelme, con el objetivo de poder destrabar la negociación. Y así fue.

Este lunes, en diálogo con el programa Presión Alta de TyC Sports contó cómo fue esa charla y qué fue lo que le solicitó a Riquelme. "Hay ciclos que se cumplen y el mío ya está cumplido. Se lo planteé de esa manera a los dirigentes. Por eso mi salida de Boca y estoy muy agradecido con todos", comenzó contando.

En ese sentido, reconoció: "Nos juntamos con Román, hablamos en persona. Nos juntamos en el predio. Se dio una salida como cuando yo llegué. Ahí le dije ‘Román, extraño Boca, estoy extrañando, llamá a mi representante y arreglá’. Así se dio la salida también".

Luego, hizo referencia a cuál fue el pedido especial que le hizo al dirigente para convencerlo: "Fui a hablar, le dije que me diera una mano, que necesitaba minutos. Que me siento bien para jugar, tengo 34 años, pero me siento bien. Que entendía que mi ciclo en Boca estaba cumplido y si me podía dar una mano, porque yo entendía que el técnico no me podía dar los minutos que necesitaba. Él me dijo que me quería mucho".

Luego, el Pipa habló sobre cuál será su futuro mientras entrena para que le llegue una oferta. Al respecto, reconoció: "Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. Yo en Sudamérica no. Porque sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. Para mi, Sudamérica es jugar en Boca. La realidad es que no hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Paciencia, mientras tanto sigo entrenando".