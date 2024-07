Tras el empate ante Huracán, San Martín se quedó sin director técnico

Tras el empate ante Huracán Las Heras en el inicio de la fase reválida, San Martín anunció que Alexis Ferrero no continuará en el cargo como entrenador. Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, el cuadro del Este mendocino aseguró que el ex jugador de River no seguirá al mando del plantel tras haber llegado a un acuerdo mutuo.

El informe emitido por el Chacarero asegura: "El Atlético Club San Martin informa que, de común acuerdo, Alexis Ferrero ha dejado su cargo como director técnico del primer equipo de fútbol. En las próximas horas, trabajaremos intensamente en la búsqueda de su reemplazo para continuar con nuestros objetivos deportivos. Gracias por su apoyo incondicional".

Alexis Ferrero no seguirá en San Martín. (Instagram)

De esta manera, el elenco Rojiblanco sufre un duro revés en el inicio de la segunda fase del certamen, en donde deberá sumar una buena cantidad de puntos para poder mantener la categoría y aspirar a una promoción en busca del ascenso a la segunda categoría.

En la jornada de hoy, el Chaca igualó 1-1 ante Huracán Las Heras en condición de local. Los de Ferrero se pusieron en ventaja con un gol de Sosa de penal, pero el Globo reaccionó un puñado de minutos más tarde y logró el empate (con un jugador menos) con el aporte de Alferes. En su paso por San Martín, el técnico dirigió siete encuentros, en donde sólo pudo ganar en una ocasión, empató en dos oportunidades y perdió los otros cuatro.