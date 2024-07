Tras el empate en el clásico, Romagnoli confirmó que borró a un jugador del plantel: "Pasaron cosas que..."

San Lorenzo no pasó del empate en el clásico ante Huracán y sigue sin poder sumar de a tres en lo que va de la actual edición de la Liga Profesional. Con un partido pendiente, debido a que debe completar el segundo tiempo ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, el Ciclón suma apenas dos unidades en cinco juegos.

Tras el encuentro, quien dijo presente en conferencia de prensa fue Leandro Romagnoli. El Pipi, director técnico del Ciclón, analizó la actuación de sus dirigidos y, además, fue contundente sobre el futuro de Cristian Ferreira en la institución. Sin dar detalles, el DT fue tajante.

Sin dar vueltas, el ídolo de la institución expresó: "Mirá, lo voy a decir ahora y después ya no repito más. Lo digo por única vez. Pasaron cosas que no me gustaron, que sé y siento que no se hacen. Lo hablé con los dirigentes y se tomó esa determinación. Pasaron cosas que no gustaron, sentí que no había que hacerlas. Como consecuencia se tomó esa decisión".

El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores de River, llegó a préstamo a San Lorenzo de la mano de Ruben Darío Insua, quien le dio la confianza y el rodaje que fue a buscar a Boedo. Con la llegada de Romagnoli la situación se revirtió y comenzó a ser parte de aquellos futbolistas que no son tenidos en cuenta por el DT.

Tal y como explicó el Pipi en su diálogo con los medios, Ferreira ha tenido ciertas actitudes extradeportivas que no cayeron del todo bien en la institución. Su vínculo con el elenco de Azulgrana vence el 31 de diciembre del corriente 2024, cuando debería retornar al Millonario.