La lista oficial de Mascherano en la Selección argentina para los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano dio a conocer los futbolistas que van a integrar la Selección argentina Sub-23 que disputará los Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, ya se conocen de manera oficial la lista de 18 protagonistas que representarán al país en la máxima cita del deporte mundial, la cual se había filtrado de antemano.

En cuanto a las últimas dudas, Mascherano se declinó por Giuliano Simeone, el hijo del Cholo cuyo pase pertenece al Atlético Madrid, para sumarse a la nómina de delanteros en lugar de Pablo Solari, de River. La otra duda, en la defensa, fue resuelta en favor de Bruno Amione (Santos Laguna) en lugar de Kevin Lomónaco (Tigre). Acompañarán a Marcos Di Césare y Nicolás Otamendi.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 uD83DuDCAAuD83CuDFFB



¡Vamos Argentina! uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) July 2, 2024

En cuanto a los jugadores que se consagraron en Qatar en el Mundial 2022, además de Thiago Almada que no ocupa cupo de mayores, se sumaron, con el permiso definitivo de sus clubes, Nicolás Otamendi (Benfica), Julián Álvarez (Manchester City) y Gerónimo Rulli (Ajax pero puede cambiar de club). El último llegó tras la negativa de Aston Villa de ceder a Dibu Martínez. De hecho, jugará sus segundos Juegos Olímpicos porque ya lo hizo en Río 2016.

Por último, Mascherano tuvo que lidiar con las bajas a último momento de jugadores que consideraba y que los clubes no cedieron. El caso de Valentín Barco es emblemático al respecto, porque fue parte de todos los procesos (Sub 20 y Sub 23) pero no podrá estar. El reemplazante era Lucas Esquivel, pero el Atlético Paranaense tampoco lo cedió. Finalmente irá Julio Soler, de Lanús, quien a su vez es el capitán de la Selección Sub 20.

La mitad de este plantel, literalmente nueve futbolistas, fue parte del Preolímpico que clasificó a la Selección argentina a los Juegos Olímpicos.

Rulli irá a los Juegos Olímpicos.

La lista

Arqueros: Gerónimo Rulli (Ajax) y Leandro Brey (Boca). Defensores: Bruno Amione (Santos Laguna), Marcos Di Césare (Racing), Nicolás Otamendi (Benfica), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez) y Julio Soler (Lanús). Volantes: Santiago Hezze (Olympiacos), Cristian Medina (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Kevin Zenon (Boca), Claudio Echeverri (River) y Thiago Almada (Botafogo). Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos), Julián Álvarez (Manchester City), Giuliano Simoene (Atlético Madrid) y Lucas Beltrán (Fiorentina).