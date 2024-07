La honestidad brutal de Julio Vaccari tras su debut con derrota en Independiente: “Me voy enojado conmigo porque…”

Julio Vaccari tuvo su debut oficial en Independiente, pero no fue de la forma más feliz. El equipo cayó derrotado como visitante ante Instituto y quedó relegado en la tabla. Para colmo y como ya se sabía, el DT no pudo contar con sus refuerzos (Pellegrino y Lomónaco) ya que las inhibiciones contra el club no le permitieron su habilitación.

En conferencia de prensa y luego de hacer un análisis del rendimiento de su equipo, Vaccari se refirió a si espera que la dirigencia logre levantar las inhibiciones en el corto plazo. Con honestidad, respondió: "Es una incertidumbre saber cuándo se van a levantar las inhibiciones. Son diferentes escenarios que se van planteando, sé que están trabajando. Uno no tiene la certeza y probablemente sea en el corto plazo, pero no sabemos en qué momento va a ser. A mí no me queda otra, yo no puedo pensar cuándo será sino que tengo que pensar en la planificación del próximo partido, sin pensar que se van a levantar. Si se levantan, bienvenido sea. Pero no puedo planificar en base a eso".

Mirá el video

En la misma consulta, el DT había sido consultado sobre los jugadores con los que todavía negocia Independiente en este mercado, cuya llegada justamente estará atada a esas inhibiciones. "(Felipe) Loyola y (Federico) Vera me interesa mucho que estén los dos. Vera lo vimos en Argentina, muy bueno en lo ofensivo, dinámica. Loyola es polifuncional, lo vi de cuatro, de dos, de seis y de interno. Ahora lo hace de lateral derecho, pero también de zaguero. Y cuando uno imaginaba el Independiente próximo, sabía que no iba a ser fácil conseguir futbolistas y este chico nos puede dar dos o tres funciones", reconoció.

Ya sobre el partido en específico, Vaccari dijo que no tenía mucho para rescatar y reconoció: "Me voy enojado conmigo porque siempre que no se puede plasmar lo que uno planeó la responsabilidad es del entrenador. Siempre el responsable soy yo, sí considero que hay una sola forma de corregir, esfuerzo, trabajo y sacrificio".

Finalmente, habló sobre el humor de la gente de Independiente por los malos resultados que el equipo viene mostrando, pero Vaccari no quiso exigir: "Es muy difícil de transmitir la paciencia, porque se vive en una sociedad en la que la paciencia no es una virtud. Yo no le pido al público paciencia, lo único que le puedo transmitir al hincha es que se van a encontrar con alguien que va a trabajar y ponerle el pecho a la situación. Para lo único que pido paciencia es con los jugadores jóvenes y con los chicos que están haciendo sus primeras armas".