El comunicado de Boca con el que informó la rescisión de Benedetto: "Queremos agradecer a Darío por..."

Desde principio de año Darío Benedetto había dejado en claro su intención de dejar Boca Juniors en este mercado de pases, más allá de que su contrato finalizaba en diciembre próximo. A partir de esa decisión es que no avanzó ninguna de las negociaciones para extenderlo. De hecho, algunas situaciones extradeportivas fueron tensando la relación con el DT Diego Martínez y ya ni siquiera era tenido en cuenta.

Si bien aún restaban seis meses de cumplimiento y luego de no haber recibido ofertas concretas de otro club por sus servicios, Boca y Benedetto acordaron la rescisión del contrato y fue el propio club el responsable de informarlo este viernes en un comunicado.

Comunicado oficial: rescisión contractual de Darío Benedetto.



El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución.



Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo…

"El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución. Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo poner fin al vínculo contractual que unía a Darío con el club", comenzaron explicando.

En ese sentido, señalaron: "En sus dos etapas como jugador de Boca disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos, convirtiéndose en alguien muy querido por todo el pueblo boquense. Queremos agradecer a Darío por su profesionalismo y dedicación durante su tiempo en nuestra institución, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos".

La despedida de Benedetto en Instagram.

Benedetto no quiso quedarse atrás y también utilizó las redes sociales para despedirse, en este caso, de los simpatizantes: "Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños. Simplemente dejarles un mensaje a ustedes los hinchas, que estuvieron en las buenas y malas. Voy a estar toda la vida agradecido por el cariño que me dieron. Es por eso que van a estar siempre en mi corazón. Hoy me despido para siempre como jugador, más no como hincha, a partir de ahora soy uno más de ustedes".

Luego, el Pipa evitó polemizar y en un mensaje conciliatorio hizo referencia tanto a la gestión de Angelici como a la de Ameal y Riquelme. "Gracias a las dirigencias que estuvieron en distintas ocasiones manejando el club porque cada una de ellas me hicieron vestir la camiseta más linda del mundo. Gracias a todos ustedes hoy soy quien soy, les mando un abrazo bostero y los abrazo a todos", sentenció.